Безработный, фотограф, работница McDonald's: СМИ узнали, кого взяли работать в Госфинмониторинг

Журналисты Bihus.Info выяснили, что председатель Государственной службы финансового мониторинга Украины Филипп Пронин мог устроить к себе на работу на важные должности приближенных к себе лиц, или работников без всякого предыдущего опыта. Среди новых госслужащих обнаружили бывшую работницу McDonald's, фотографа, бывшего прокурора с сомнительной репутацией и бывшего студента, который ранее нигде не работал.

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Об этом говорится в новом расследовании Bihus.Info. Оно посвящено прошлому тех, кто отвечает за финансовый мониторинг на государственном уровне.

Богдан Корольчук

Богдан Корольчук – первый заместитель председателя Госфинмона. Он более 15 лет проработал в Национальной полиции Украины, а с 2023 года занимал должность первого заместителя главы Полтавской ОГА (то есть Пронина).

Жена чиновника Татьяна ранее работала в АРМА в отделе выявления и розыска активов, учреждение возглавлял Филипп Пронин. Сейчас она и жены Пронина вместе владеют компанией, предоставляющей консалтинговые услуги, а также женщине принадлежит недвижимость:

квартира в киевском ЖК "Док-32", 90 кв.м на берегу Днепра – между столичной Оболонью и центром столицы. Стоимость аналогичной квартиры без внутренних работ – $129 тыс., то есть более 5 млн грн по актуальному курсу;

– между столичной Оболонью и центром столицы. Стоимость аналогичной квартиры без внутренних работ – $129 тыс., то есть более 5 млн грн по актуальному курсу; две ячейки по $3 тыс.

Также супруги пользуются двумя паркоместами, оформленными на мать Корольчука – по $15 тыс. Общая рыночная стоимость указанной недвижимости превышает все заработки семьи Корольчуков, задекларированные в 2022-2023 годах, даже со сбережениями.

На семью Корольчуков записаны еще две квартиры в ЖК в Борисполе, а также земля с домом в Лебедевке возле Киевского моря, где недвижимость также недешевая. Причем в декларации чиновника указана только земля, но о доме – ни слова.

Недвижимость покупалась преимущественно в 2020-2023 годах, когда Корольчук работал в Нацполиции.

Виталий Тесленко

Кроме того, Корольчук трудоустраивает в Финмон и бывших коллег из АРМА. В частности, Виталия Тесленко, который в декларации указывал, что зарегистрирован в общежитии, а живет в чужой "гостинке".

С АРМА он уволился, когда в 2023 году Пронин стал главой Полтавской областной государственной администрации. Уже через месяц он задекларировал квартиру в столичном ЖК Hennesi House площадью в 100 кв.м, ее рыночная цена – около $140 тыс. В то же время, в декларации госслужащего за 2022 год – только зарплата и несколько тысяч долларов сбережений.

Мать чиновника оказалась владелицей квартир в ЖК "Варшавский" и Henesi House, хотя, согласно информации из реестров, никогда не занималась бизнесом. Именно она подарила вторую квартиру сыну. Также журналисты узнали о долгах матери Тесленко – управляющая компания "Варшавского" подала на нее в суд о взыскании 18 тыс. грн за коммуналку.

Другие работники

Анализом рисков бюджетной сферы и сферы государственного управления занимается Диана Виер, которая в 2024 году выпустилась из вуза – закончила КНЭУ. Ее последним местом работы перед Финмониторингом был McDonald's, о чем девушка указывает в декларации.

Расследованием иностранных рисков занимается Дмитрий Пройчук. Ранее он не работал, а учился и жил на стипендию и помощь от родственников.

Главный специалист стратегии развития финансового мониторинга – Екатерина Пешикова. До декабря 2022 года она имела профильный ФЛП в Полтаве как фотограф, а затем работала в пресс-службе Полтавской ОГА, где познакомилась с Прониным. Киевской госслужащей она стала после его назначения в Госфинмониторинг. Но ей удается сочетать работу в госсекторе с коммерческой съемкой.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что у родственников полковника департамента стратегических расследований Нацполиции Алексея Елхина обнаружили элитные автомобили и десятки объектов недвижимости. Ценная собственность оформлена на жену и мать правоохранителя. Даже учитывая то, что доходы его жены значительно превышают его собственные, эта собственность была им явно не по карману.

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