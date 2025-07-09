Бронирование от армии и зарплаты до 47 тыс. грн: на какую работу "заманивают" работников в Украине

С прошлого года в Украине возросло количество отзывов на вакансии с возможностью бронирования от мобилизации в ряды войска. Среди самых популярных профессий – рабочие специальности, в частности грузчики и работники производства, но есть и вакансии для кандидатов без какого-либо опыта. На некоторых должностях предлагают 26-47 тыс. грн на старте.

Видео дня

Об этом свидетельствуют данные крупного украинского кадрового портала. Самыми популярными среди соискателей вакансиями являются:

разнорабочий – 7 тыс. откликов на вакансии по Украине (медианная зарплата – 26 тыс. грн);

производственные специальности – 6 тыс. откликов (30 тыс. грн);

водитель – 5,5 тыс. откликов (38 тыс. грн);

начало карьеры – 3,3 тыс. отзывов (20 тыс. грн);

упаковщик – 3,1 тыс. отзывов (15,8 тыс. грн);

грузчик – 2,1 тыс. отзывов (26 тыс. грн);

бариста/бармен – 2 тыс. отзывов (19,5 тыс. грн);

строитель – 1,5 тыс. отзывов (47,5 тыс. грн);

продавец – 1,2 тыс. отзывов (22,7 тыс. грн);

охранник – 1 тыс. отзывов (19,1 тыс. грн).

К тому же если в июне 2024 года большинство таких объявлений получали десятки отзывов, то в прошлом месяце на них поступали уже тысячи. Больше всего спрос вырос на такие вакансии:

производственные специальности – со 142 до 6,1 тыс. (медианная зарплата по Украине выросла на 11%);

водитель – с 482 до 5,5 тыс. (зарплата снизилась на 15%);

грузчик – со 112 до 2,1 тыс. (зарплата упала на 26%);

бариста/бармен – с 17 до 2 тыс. (медианная зарплата упала на 35%);

строитель – с 318 до 1,5 тыс. (зарплата выросла на 13%);

охранник – с 51 до 1 тыс. (уровень зарплаты остался таким же).

Но распределение работы с бронированием в Украине неравномерное. Больше всего таких вакансий аналитики обнаружили в:

Киевской области – 1,2 тыс. объявлений (31,2 тыс. грн);

Днепропетровской области – 488 объявлений (25 тыс. грн);

Львовской области – 210 объявлений (30,6 тыс. грн);

Харьковской области – 151 объявление (29 тыс. грн);

Одесской области – 149 объявлений (24,5 тыс. грн).

Отмечается, что лидеры по показателю медианной зарплаты за работу с возможностью бронирования предлагают в Ривненской (40 тыс. грн), Волынской (38 тыс. грн), Закарпатской и Тернопольской областях (в обеих по 35 тыс. грн). Но общее количество вакансий и отзывов в этих регионах существенно меньше, чем в Киевской или Днепропетровской областях.

"Простая, понятная работа с четкими условиями и быстрым стартом – сегодня в приоритете. Спрос вырос в разы, а кандидаты переориентировались на те профессии, где не надо годами учиться, но можно быстро выйти на стабильный доход и возможность получить бронирование", – констатируют аналитики.

Также OBOZ.UA сообщал, что из-за дефицита кадров и жесткой конкуренции на рынке труда средняя зарплата в Украине в первом квартале 2025 года выросла на 24,1% и достигла 23 460 грн, а в сельском хозяйстве – аж на 42,7%. По прогнозу правительства, к 2028 году средняя зарплата вырастет почти вдвое – до 39 758 грн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!