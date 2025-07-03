В Украине стремительно растут зарплаты: почему и в каких сферах больше всего

Из-за дефицита кадров и жесткой конкуренции на рынке труда средняя зарплата в Украине в первом квартале 2025 года выросла на 24,1% и достигла 23 460 грн, а в сельском хозяйстве – аж на 42,7%. По прогнозу правительства, к 2028 году средняя зарплата вырастет почти вдвое – до 39 758 грн.

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Об этом говорится в отчете Минэкономики "Мониторинг основных событий в экономике Украины – 2025". В 2025 году наблюдается невиданный за последние годы рост заработных плат, и не из-за экономического процветания, а из-за жесткой конкуренции между работодателями за квалифицированных работников.

Дефицит кадров стал ключевым фактором, который толкает компании к пересмотру условий труда, зарплат и систем мотивации. Согласно данным Государственной службы статистики, в первом квартале 2025 года среднемесячная зарплата штатного работника достигла 23 460 гривен, это на 24,1% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

При этом некоторые отрасли показали значительно более высокие темпы роста: в сельском, лесном и рыбном хозяйстве – +42,7%, в строительстве – +35,3%, а в информационно-телекоммуникационной сфере – +32,6%. Несмотря на эти изменения, самые высокие зарплаты по-прежнему сосредоточены в сферах ІТ, финансов, страхования, а также профессиональной и научно-технической деятельности.

В Министерстве экономики отмечают, что ключевым драйвером роста заработных плат стала жесткая конкуренция за специалистов. Причин несколько, во-первых, значительная часть трудоспособного населения продолжает находиться за границей. Во-вторых, продолжается мобилизация в ряды ВСУ, а значит рабочих рук становится меньше. В-третьих, предприятия, которые остались в Украине, вынуждены оптимизировать штаты и поднимать нагрузку на работников, мотивируя их более высокими выплатами.

В апреле 2025 года количество застрахованных наемных работников уменьшилось на 124 тыс. по сравнению с апрелем 2024-го. В целом рынок труда так и не восстановился до довоенного уровня, в апреле 2025 года показатель был ниже более чем на 1 млн человек, чем в 2021 году.

Тенденция к повышению зарплат проявляется не только в привычных сферах вроде ІТ или финансов. Например, рост зафиксирован и в агросекторе, и в страховании, и в топ-менеджменте. Именно эти отрасли испытали острый дефицит квалифицированного персонала, что заставило работодателей искать новые подходы к оплате труда.

Прогноз Кабинета Министров свидетельствует, что эта динамика будет держаться как минимум до 2028 года. Согласно правительственному плану, средняя заработная плата в Украине будет расти ежегодно:

2025 год – 24 389 грн;

2026 год – 30 240 грн (+24%);

2027 год – 35 268 грн (+16,6%);

2028 год – 39 758 грн (+12,7%).

Однако рост заработных плат происходит на фоне ограниченной экономической активности. Многие предприятия работают в сложных условиях, разрушенная инфраструктура, проблемы с логистикой, энергетические риски.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине в июле у работников появляется право перерасчета заработной платы. Как говорится в разъяснении Минсоцполитики, в этом году индексировать зарплату нужно впервые по коэффициенту 4,4%.

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