"ФОПам" в Украине предложат "купить" бронь от мобилизации: какие варианты готовят

В Украине еще не действует экономическое бронирование от мобилизации ни для юрлиц, ни для физлиц-предпринимателей (ФЛП, укр. – "ФОП"). То есть "ФОПы" пока не могут оформить отсрочку ни для себя, ни для своих сотрудников. В то же время, в парламент уже внесен ряд законопроектов об экономическом бронировании. Некоторые модели (не все) предусматривают получение "брони" "ФОПами", но и тогда предприниматели должны будут соответствовать ряду критериев.

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В целом в Верховной Раде зарегистрированы документы, в которых прописаны четыре модели экономического бронирования. OBOZ.UA разобрался, что законодатели предлагают делать именно с ФЛП.

"Пакет Наталухи": "ФОПы" могут остаться за бортом

Первыми, 11-17 июня, были зарегистрированы документы авторства группы нардепов во главе с председателем комитета по экономическому развитию ВР Дмитрием Наталухой ("Слуга народа"). Это документы под номерами 11331, 11331-1 и 11331-2.

Не все они предусматривают бронирование для "ФОП". В частности, такая возможность полностью исключается моделью, предложенной в законопроекте № 11331-1.

Модели из законопроектов №№ 11331 и 11331-2, которые предполагают бронь для "ФОП", предусматривают, что физлицо-предприниматель ежемесячно должно платить 20 400 грн военного сбора. Однако это не все требования. Также необходимы:

регистрация за шесть месяцев и более до дня вступления в силу закона;

и более до дня вступления в силу закона; ежемесячный доход не менее трехкратного размера сбора за бронирование, т.е. более 61 200 грн в месяц.

"У нас есть целые индустрии, где ФЛП является важной составляющей бизнес-процессов. Не бронировать их, я считаю, было бы ошибкой. Поэтому в одном только IT мы теряем миллиарды из-за срывов контрактов и обеспокоенности иностранцев касательно заключения новых именно с украинцами. Потому в двух из трех моделей мы заложили эту опцию. Впрочем, для них есть дополнительные требования по срокам регистрации и обороту, чтобы отсеять "фейковые" "ФОПы", – объяснял идею сам Наталуха.

"Пакет Буймистер": альтернатива без альтернативы

Народная депутат Людмила Буймистер (исключенная из "Слуги народа" в 2021 году) 28 июня зарегистрировала еще два законопроекта об экономическом бронировании – №№ 11338 и 11332-2. По сути, отдельную модель бронирования предлагает только второй из них, первый можно считать техническим.

В документе прописаны и условия экономического бронирования для ФЛП. По сути, они мало отличаются о того, что предлагается "ФОПам" в двух из трех моделей Наталухи:

ФЛП должны ежемесячно платить сбор за каждого военнообязанного работника – 20,4 тыс. грн;

необходимо отсутствие задолженности по выплате зарплаты и уплате налогов;

деятельность ФЛП должна быть начата до 2024 года.

Основное отличие модели Буймистер от всех остальных вариантов заключается не в предложениях для "ФОПов", а в идее разрешить бронировать от мобилизации работников бизнеса, который платит 80 тыс. грн ЕСВ. Также нардеп предлагает пересмотреть условия стратегического бронирования, по сути полностью заменив его экономическим.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Украине запустили сервис электронного стратегического бронирования от мобилизации через Дію. Он доступен для критически важных предприятий, однако есть несколько нюансов.

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