В Дії запустили быстрое бронирование от мобилизации: о каких нюансах стоит знать

Украина запустила сервис электронного бронирования от мобилизации через приложение Дія, доступное для работников критически важных предприятий. Однако есть несколько нюансов, проверка данных занимает сутки, при разногласиях в количестве сотрудников следует сверять данные с Пенсионным фондом (ПФУ) , а для обновления информации о работниках нужно регулярно сообщать ПФУ.

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Об этом стало известно из ответов Дія на вопросы пользователей. Украина продолжает расширять возможности цифровых услуг для граждан и бизнеса. Одной из новых возможностей стало быстрое бронирование от мобилизации через приложение Дія.

На данный момент бронирование через действие доступно работникам критически важных предприятий и тем, кто обеспечивает потребности сил обороны. Ожидается, что список предприятий, работники которых могут воспользоваться этой услугой, будет расширяться со временем. Процедура бронирования проходит в несколько этапов:

представление списков : руководители государственных учреждений и компаний представляют списки военнообязанных работников на бронирование и свидетельствуют заявление электронной подписью;

: руководители государственных учреждений и компаний представляют списки военнообязанных работников на бронирование и свидетельствуют заявление электронной подписью; проверка данных : система онлайн проверяет, является ли предприятие критически важным, является ли работник официально трудоустроен и есть ли данные работника в реестре "Оберег";

: система онлайн проверяет, является ли предприятие критически важным, является ли работник официально трудоустроен и есть ли данные работника в реестре "Оберег"; Уведомление о результате : Дія пришлет уведомление руководителя о результате рассмотрения в течение суток. Если ответ положительный, у работника обновится информация в приложении "Резерв+". Выдержку о бронировании можно будет скачать на портале и при необходимости распечатать.

Если в сервисе отображается неправильное количество сотрудников, это может быть связано с данными, предоставленными работодателем в Пенсионный фонд. Рекомендуется проверить информацию о количестве работников на портале ПФУ и в реестре "Оберег" на портале Дія.

Если работник был трудоустроен, уволен или переведен после 14 июня, информацию следует обновить на портале ПФУ через сервис "Сведения о трудовых отношениях (оперативное представление информации)" до 31 июля. В дальнейшем при любых изменениях в трудовых отношениях нужно сообщать ПФУ не позднее следующего дня.

Если уже подано заявление о офлайне, можно воспользоваться онлайн бронированием через Дію при условии, что по офлайн-заявлению еще не принято решение. В случае успешного бронирования онлайн, следует сообщить органу, в который подан оффлайн-запрос, чтобы они не обрабатывали список повторно. Если государственный орган уже предоставил офлайн бронирование и внес эту информацию в реестр, получить услугу онлайн не удастся.

Бронирование владельцев или бенефициаров компаний пока недоступно, но появится в следующих обновлениях сервиса. Если при бронировании работника оказалось, что в реестре военнообязанных указан неправильный ЕГРПОУ, не стоит беспокоиться. Это не повлияет на процесс бронирования. По истечении срока бронирования можно подать данные повторно через портал Дія с правильным номером ЕГРПОУ.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Минцифры вскоре внедрит новые сервисы в Действии, такие как онлайн-регистрация брака, электронное бронирование, автоматическое подтягивание свидетельств, отображение разрешений на оружие и Действие. Подпись для юридических лиц. Это значительно упростит бюрократические процессы, снизит коррупцию и сделает взаимодействие с государством более удобным.

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