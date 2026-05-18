"Делаем все возможное": министр финансов Украины заявил о планах уничтожить экономику России. Видео

Украина работает над максимальным ослаблением экономики России на фоне полномасштабной войны. Киев рассчитывает на новые санкции против РФ и продолжает атаковать инфраструктуру, связанную с финансированием военного сектора страны-агрессора.

Об этом сообщил министр финансов Украины Сергей Марченко. Заявление прозвучало во время встречи G7 во Франции.

Международное сообщество должно и в дальнейшем усиливать экономическое давление на Россию. Он призвал партнеров принимать новые санкционные ограничения, которые должны ударить по ключевым источникам доходов российской экономики.

Украина со своей стороны также осуществляет шаги для ослабления экономического потенциала РФ. В частности, речь идет об ударах по нефтяной инфраструктуре и объектам, которые, по оценке Киева, помогают поддерживать и финансировать российскую военную машину.

Марченко подчеркнул, что такие действия являются частью общей стратегии Украины и союзников, направленной на уменьшение возможностей России продолжать войну. Санкции и экономическое давление должны оставаться одним из главных инструментов международного влияния на Кремль.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что президент Украины Владимир Зеленский призвал партнеров прекращать все каналы поставки в Россию компонентов для производства ракет и дронов, которыми та бьет по Украине. Например, на этой неделе по Киеву россияне ударили ракетами, которые были произведены в этом году с использованием компонентов от компаний из Европы, Японии и Соединенных Штатов.

