В стране ЕС пытаются протянуть жесткие ограничения для беженцев из Украины: чего ожидать на самом деле

Правительство Чехии хочет существенно ужесточить условия пребывания и финансовую поддержку для беженцев из Украины. В частности им предлагают отменить автомобильные льготы, ограничить право на выезд из Шенгена и ввести новые требования для социальных выплат. Теперь соответствующий законопроект должен принять парламент страны.

Как пишет Reuters, об этом 25 мая сообщил министр внутренних дел Чехии Любомир Метнар. Он назвал это ответом на зафиксированные случаи злоупотребления гуманитарной помощью со стороны украинцев.

Метнар напомнил, что, имея более 10 миллионов собственного населения, Чехия приняла уже 385 тысяч украинцев, что является самым высоким показателем количества беженцев на душу населения во всем Евросоюзе.

Регистрация авто и запрет украинских номеров

Наиболее резонансные нововведения ждут автовладельцев. Пользоваться автомобилями с украинской регистрацией вскоре станет невозможно:

с января 2027 года станет обязательной регистрация транспортных средств в чешском реестре авто ;

; все автомобили должны пройти обязательный технический осмотр (STK) на общих основаниях;

с 2028 года эксплуатация авто на украинских номерах без местной регистрации полностью запрещается. За нарушение предусмотрены большие штрафы и конфискация машины.

Пересечение границы и потеря статуса

Правительство собирается ввести жесткий контроль за перемещением беженцев:

если обладатель временной защиты покинет Шенгенскую зону на срок более 30 дней , его статус будет отменен автоматически.

, его статус будет отменен автоматически. статус аннулируют немедленно с последующей депортацией в случае совершения тяжкого уголовного преступления или по решению об админдепортации.

Более жесткие условия для получения финансовой помощи

Гуманитарные выплаты больше не будут начисляться автоматически. Для их получения придется выполнить два обязательных условия:

находиться на территории Чехии не менее 16 дней в течение месяца , за который оформляется помощь.

, за который оформляется помощь. обязательно зарегистрироваться в центре занятости, активно искать работу и ходить на собеседования.

Эти требования не касаются уязвимых категорий населения (дети, пенсионеры, студенты и т.д.).

Другие важные нововведения

Налоговый контроль: Оформить специальный вид на жительство позволят только тем, кто не имеет задолженностей по налогам.

Оформить специальный вид на жительство позволят только тем, кто не имеет задолженностей по налогам. Безопасность: Чешские власти значительно усиливает проверки на предмет угроз национальной безопасности.

Чешские власти значительно усиливает проверки на предмет угроз национальной безопасности. Документы: Чехия прекращает выдачу специальных загранпаспортов и паспортов иностранца для украинцев.

Чехия прекращает выдачу специальных загранпаспортов и паспортов иностранца для украинцев. Нострификация дипломов: Возвращается обязательная государственная пошлина за процедуру признания украинских дипломов о высшем образовании.

Возвращается обязательная государственная пошлина за процедуру признания украинских дипломов о высшем образовании. Медицинское страхование: Льготная страховка по инвалидности будет предоставляться только после того, как чешская экспертная комиссия официально подтвердит нетрудоспособность (минимум II группы).

Что будет после 2027 года

Любомир Метнар также отдельно остановился на долгосрочных планах европейского сообщества в отношении украинских беженцев. Сейчас на уровне ЕС уже начались официальные дискуссии относительно возможного продления программ защиты на период после марта 2027 года.

В частности предлагается существенно сузить категорий лиц, имеющих право на убежище – рассматривается вариант полного отказа в предоставлении статуса защиты для мужчин мобилизационного возраста. Метнар объяснил такую инициативу тем, что Украина сейчас испытывает острую нехватку военного персонала на фронте, а также гражданских людей, которые доступны для выполнения работ по восстановлению государства.

Как уже сообщал OBOZ.UA, ряд стран ЕС уже существенно пересмотрел правила пребывания граждан Украины. В связи с этим тем, кто отказывается, стали чаще отказывать в помощи, а нарушителей миграционного режима – активно возвращать на родину.

