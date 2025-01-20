Больше не полагаются на Россию: Приднестровье нашло другого поставщика газа

Самопровозглашенные "власти" непризнанного Приднестровья отступили от своей позиции о принятии только российского газа. Теперь они готовы решать энергетический кризис, получая газ от Молдовы.

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Об этом заявил так называемый лидер "президент" Приднестровья Вадим Красносельський. Он напомнил, что президент Молдовы Майя Санду неоднократно публично декларировала готовность Молдовы поставлять газ в неподконтрольный регион.

"Приднестровье готово к закупке природного газа через "Молдовагаз", о чем молдавский поставщик был уведомлен 18 января текущего года. "Тираспольтрансгаз" направил в адрес "Молдовагаз" официальное письмо, в котором просит в кратчайшие сроки обозначить механизм заключения сделки, порядок действий, участников процесса", – пишет Красносельський в Telegram, предоставив гарантии оплаты поставок топлива.

По его словам, по состоянию на 20 января ответа от Кишинева не поступало. Приднестровский глава также опубликовал письмо, с которым генеральный директор "Тираспольтрансгаз" Игорь Лисаченко обратился к главе правления "Молдовагаза" Вадиму Чебану.

Поставки газа в Приднестровье и Молдову прекратились с 1 января из-за прекращения транзита российского топлива через Украину, а также спора "Молдовагаза" о долге с "Газпромом". После этого в непризнанной республике начались проблемы с электроснабжением, отоплением и подачей воды в жилые дома. Местные власти призвали жителей экономить энергию.

До этого Приднестровье получало газ в том числе и от Молдовы, которая направляла его в обмен на электроэнергию, но поставки прекратились 28 декабря. В январе власти Приднестровья нашли молдавскую компания, которая имела лицензию на транспортировку и поставку газа. С ней предполагалось заключить контракт на закупку 310–320 млн кубометров газа в ЕС с последующей поставкой в непризнанную республику. Закупки, стоимость которых оценивали в 16,8 млрд руб., должны были совершаться за счет России. Однако это решение встретило "яростное сопротивление" со стороны "Молдовагаза" и молдавских политиков, отмечал Красносельский.

Ранее в Приднестровье неоднократно обвиняли Кишинев в попытках "усугубить существующий кризис" с поставками топлива в непризнанную республику. В "Молдовагазе" отмечали, что Кишинев предлагал Приднестровью помощь с закупками газа в Евросоюзе, но тот отказался из-за ожидания возобновления российских поставок.

Как уже сообщал OBOZ.UA, Россия планирует поставлять газ в Приднестровье в виде "гуманитарной помощи", однако детали по технической реализации этого решения пока не приведены. Единственным вариантом без украинского транзита остается закупка газа через Румынию, которая нуждается в финансировании, которое вряд ли сможет предоставить РФ.

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