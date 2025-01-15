Голубое топливо в виде "гумпомощи": президент Приднестровья размечтался о бесплатном газе от Кремля

Россия планирует поставлять газ в Приднестровье в виде "гуманитарной помощи", однако детали по технической реализации этого решения пока не приведены. Единственным вариантом без украинского транзита остается закупка газа через Румынию, которая нуждается в финансировании, которое вряд ли сможет предоставить РФ.

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Об амбициозных планах государства-агрессора сообщил самопровозглашенный "президент" Приднестровья Вадим Красносельский во время встречи с журналистами. Он подчеркнул, что переговоры по этому вопросу проводились на уровне Министерства энергетики РФ. При этом детали относительно технических аспектов восстановления газоснабжения пока не разглашаются.

В ходе пресс-конференции Красносельский назвал основной причиной энергетического кризиса отсутствие политического диалога со стороны Молдовы. Он обвинил президента Молдовы Майю Санду в "распространении дезинформации" о ситуации в Приднестровье, а также в нежелании идти на диалог. По его словам, Приднестровье готово к переговорам и неоднократно посылало соответствующие запросы. "Если госпожа Санду от меня лично узнала о фактуре, не было бы половины тех заявлений, которые она делает. По сути, эти заявления – результат незнания информации", – добавил Красносельский.

Энергетический кризис в Приднестровье обострился из-за сокращения поставок газа со стороны Украины, прекратившей транзит российского газа в регион. Это создало сложную ситуацию для экономики и населения ПМР, потому что регион полностью зависит от внешних поставок энергоносителей.

Красносельский утверждает, что газоснабжение будет возобновлено при поддержке России, однако этот сценарий маловероятен без финансовой поддержки. Альтернативой могли бы стать поставки газа через Румынию, однако для этого нужны значительные средства, которые Россия вряд ли предоставит. В то же время, ЕС уже отказался финансировать поставки газа для Приднестровья, поскольку считает регион пророссийским анклавом.

Еще один вариант обеспечения Приднестровья газом – транзит через Украину. Однако в нынешних условиях Украина не согласится на транзит. В случае транзита в обход украинской системы поставок газа обойдется в "космические суммы", и финансировать такие расходы придется России. Однако, учитывая экономическую ситуацию, этот вариант выглядит нереалистичным.

Комментарии Красносельского и его утверждение об "успешных переговорах с Россией" можно рассматривать как попытку создать видимость контроля над ситуацией. На самом деле, никаких гарантий долгосрочного газоснабжения региона нет, а переговоры с РФ могут оказаться не более чем политическим жестом.

Такие заявления также направлены на успокоение местного населения, столкнувшееся с существенными энергетическими трудностями. Красносельский призвал приднестровцев к "пониманию и терпению" и заверил, что правительство работает над стабилизацией ситуации.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, дефицит электроэнергии в Приднестровье достигает 30%, что чревато полным выходом из строя энергосистемы. Жителям уже отключают свет, воду и газ, а промышленность региона почти полностью остановлена.

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