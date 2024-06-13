Больше не могут торговать долларом и евро: в России из-за новых санкций испугались "возврата в 90-е"

В России из-за введения санкций США Московская биржа (MOEX) прекратила торги долларом и евро. В результате курс рубля в части банков взлетел на 10% за сутки и снова превысил 100 рублей за доллар.

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"Московская биржа прекращает торговлю с расчетами по доллару и евро. Вот это вот и есть "назад, в 90-е"! Когда-то не было электронных торгов валютой с централизованным клирингом, и ничего! Жили же люди! Да еще как", – написал на своей странице в Telegram российский финансист Сергей Романчук.

Минфин США внес Московскую биржу в санкционный список. Под санкции также попали Национальный клиринговый центр (НКЦ) и Национальный расчетный депозитарий (НРД), которые выступают посредниками при торгах долларами на российском валютном рынке.

Как следует из сообщения биржи, начиная с 13 июня "на валютном рынке и рынке драгоценных металлов торги осуществляются по всем инструментам, за исключением валютных пар с долларом США и евро".

Еще один российский обозреватель, Анатолий Несмиян, заявил, что "рубль перестал быть конвертируемой валютой и превратился в обычный "деревянный". Он предупредил россиян, что курс рубля снова будет устанавливаться Кремлем "с потолка". Во-вторых, стоит ожидать возвращения "черного рынка" валюты, который Кремль будут пытаться уничтожить путем введения уголовной ответственности.

Как сообщал OBOZ.UA, Европейский Союз (ЕС) рассматривает возможность расширения финансовых санкций против России, а также включения в черные списки ее отечественного аналога SWIFT – системы передачи финансовых сообщений (СПФС) Банка России. Еврокомиссия уже разослала соответствующие предложения странам – членам ЕС.

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