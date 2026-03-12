Более 6000 иностранных компаний до сих пор помогают российскому бизнесу: кто торгует с Кремлем несмотря на санкции

Более 6 000 иностранных компаний продолжают торговать с подсанкционными российскими предприятиями и поставщиками военно-промышленного комплекса, несмотря на ограничения США, ЕС и Великобритании. Около двух третей этой торговли приходится на Китай, Гонконг, Турцию, Индию и ОАЭ, которые остаются ключевыми каналами поставки товаров для российских компаний.

Об этом говорится было в исследовании The Insider. Соответствующие выводы были сделаны после анализа данных внешней торговли российских компаний за 2024-2025 годы. Исследователи изучали сделки на сумму более 10 тысяч долларов и установили значительное количество иностранных поставщиков, которые прямо или косвенно работали с российскими предприятиями оборонной отрасли.

Наибольшая доля таких компаний расположена в Азии. В частности, около двух третей всех фирм, продолжающих торговать с подсанкционными структурами России, зарегистрированы в Китае и Гонконге. По оценкам журналистов, только китайских и гонконгских компаний насчитывается примерно четыре тысячи.

Существенную роль в этих схемах играют также предприятия из других стран. Среди них значительную часть составляют турецкие компании, примерно 300 фирм. Кроме того, в списке присутствуют компании из Объединенных Арабских Эмиратов (около 120), Индии (более 60), а также ряда других государств. Вместе эти страны обеспечивают основной объем торговли с российскими предприятиями, находящимися под санкциями или сотрудничающими с оборонной промышленностью.

Отдельное внимание исследователи обратили на то, что даже после включения в санкционные списки многие российские компании не прекратили закупки за рубежом. Сотни предприятий продолжали импортировать продукцию, несмотря на формальные ограничения.

В свою очередь, их иностранные партнеры также не отказывались от сотрудничества, даже несмотря на риски блокировки платежей банками или попадания под вторичные санкции. Такая ситуация свидетельствует о наличии сложных схем обхода санкционных ограничений через посредников или вновь созданные компании.

Журналисты также установили наличие российских фирм, которые формально не находятся в санкционных списках, но фактически работают на оборонную отрасль. Такие компании часто закупают импортные компоненты, после чего перепродают их предприятиям военно-промышленного комплекса или используют для производства собственной продукции.

Одним из примеров является поставка в Россию более ста турбореактивных двигателей на сумму около трех миллионов долларов. Их отправила китайская компания Henan New Silk Road International, а покупателем выступила российская фирма Chipdevice, которая находится под санкциями.

Журналисты отмечают, что указанный производитель двигателей в документах фактически не существует. При этом тяга таких двигателей составляет около 80 килограммов, что позволяет использовать их для крупных военных беспилотников.

Другим примером является закупка оборудования для производства титановых сплавов российскими предприятиями. Один из заводов, который производит титановую продукцию, значительно нарастил производство после начала полномасштабной войны. Для этого предприятие приобрело специализированное оборудование у китайской торговой компании, которая также не находится под санкциями.

Отдельную роль в поставках технологической продукции играет Турция. Хотя китайские компании доминируют по количеству поставщиков и общему объему торговли, турецкие предприятия часто обеспечивают российские компании более высокотехнологичным оборудованием.

В частности, около 68% турецких поставок в сегменте высокотехнологичных товаров составляет техника, произведенная в Европе, Японии и Южной Корее. Речь идет об оборудовании для металлообработки, промышленной электронике, оптических системах, оборудовании для энергетики и металлургии, а также высокоточных измерительных приборах.

Через турецких посредников российские компании могут получать даже сложные станки с числовым программным управлением. Подобное оборудование используется в производстве оружия, беспилотников и других компонентов военной техники.

Журналисты отмечают, что перепродажа западного оборудования в Россию через третьи страны стала отдельным направлением бизнеса. Часто для этого используются посреднические или так называемые "фиктивные" компании, созданные специально для обхода санкций. Эксперты считают, что точечные санкции против отдельных фирм не всегда дают желаемый эффект. После внесения компании в черный список ее место нередко занимает другая структура, которая продолжает выполнять те же функции.

По мнению аналитиков, более эффективным может стать одновременное введение санкций против тысяч таких посредников. В таком случае под удар могут попасть не только мелкие фиктивные компании, но и крупные фирмы с серьезными экономическими интересами в США и Европе.

Кроме того, масштабные санкции могут повлиять на банки в Китае и Турции, которые обслуживают подобные операции. Если финансовые учреждения посчитают риски слишком высокими, они могут отказаться от обслуживания клиентов, связанных с торговлей с российским оборонным сектором.

