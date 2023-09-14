"Бодяги" стало больше: на АЗС украинцам вместо настоящего бензина заливают фальсификат

В Украине увеличилось количество контрафактного бензина А-95 – такой был обнаружен сразу у трети прошедших соответствующую проверку сетей АЗС. При чем, как всеукараинских, так и региональных. Причину же этого эксперты видят в возвращении довоенных налогов на топливо.

Об этом говорится в результатах исследования "Института потребительских экспертиз". Там констатируют: в Украине сейчас "настало звездное время для бодяжников топлива".

"Многие автолюбители заметили, что цена на многих АЗС, особенно в регионах, меньше, чем у оптовых трейдеров! Это очевидный признак того, что река контрафакта начинает выходить из берегов", – говорится в исследовании.

При этом подчеркивается: для исследования качества бензина были отобраны образцы крупнейших всеукраинских сетях АЗС. А также:

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серьезных региональных игроков;

небольших сетей, "оперирующих в райцентрах и небольших городах".

"Треть всех образцов, проверенных в лаборатории, оказалась не кондиционной. То есть имела существенные нарушения качества", – констатировали в Институте.

Среди таких было, в частности, выявлено занижение октанового числа. Что, отмечается, является четким маркером самодельного топлива, производимого в кустарных условиях.

Кроме того, в "бодяжном" бензине обнаружены высокое содержание серы. А также бензола – опасного соединения, от которого образуется нагар и происходит перегрев двигателя.

"При огромном количестве бензола, проблемы со здоровьем у водителей и пешеходов практически неизбежны. По сути, как и практически гарантирована поломка автомобиля", – объяснили эксперты.

Также было обнаружено превышение кислородсодержащих соединений, которые, в частности, увеличивают расход топлива. Речь об:

биоэтаноле (спирте);

изопропиловом спирте;

простых эфирах.

"Бодяги" будет больше

В дальнейшем же, прогнозируют эксперты Института, оборот "теневого" топлива в Украине станет большим. Т.е., на рынке увеличится количество "бодяги".

"Доходность фальсификации значительно выросла. Кроме того, возврат налогов и, соответственно, увеличение стоимости топлива в рознице толкают потребителей к торговцам некачественным бензином. Все же разница в несколько гривен на литре является серьезным аргументом для многих водителей", – констатировали эксперты.

При этом они призвали украинцев удерживаться от такой сомнительной экономии. Ведь она "неизбежно приведет к финансовым проблемам с ремонтом авто".

Как сообщал OBOZREVATEL, тем временем, в Украине продолжает дорожать автомобильное топливо. К примеру, с 12 по 13 сентября стоимость бензина А-95 на заправках выросла на 31 коп./л – до средних 53,63 грн.

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