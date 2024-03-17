Блокада продолжается – более 1000 грузовиков стоят: какая ситуация сейчас на границе

На границе Украины и Польши сейчас более 1000 грузовиков стоят в очередях. Фермеры 17 марта продолжают блокировать движение.

Об этом рассказал представитель Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко в эфире единственного телемарафона. По его словам, польские фермеры продолжают блокировать или усложнять движение на 5 пунктах пропуска.

Демченко подчеркнул, что существенных изменений на границе в действиях поляков не видит. "Совокупно по всем направлениям, на территории Польши, в очередях находятся чуть более 1000 грузовых транспортных средств", – отметил он.

Ранее стало известно, что польские фермеры начали блокировать дорогу на границе со Словакией – чтобы проверять, не ввозится ли в их страну зерно из Украины. Делать это они намерены, по крайней мере, до конца марта.

Отмечается: дорогу заблокировали тракторами – и это привело к тому, что на словацкой стороне собралось "около десятка легковых автомобилей и несколько десятков грузовиков".

OBOZ.UA писал ранее о том, что Украина готова ограничить объемы своего экспорта в Евросоюз для снятия поляками блокировки границы между странами. Однако вместо этого хочет, чтобы ЕС запретил ввоз на свою территорию продукции из России.

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