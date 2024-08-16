Благотворительный фонд отказался передать "Охматдету" сотни миллионов гривен: больница расторгает договор

Благотворительный фонд, собиравший деньги на восстановление больницы "Охматдет" после российской ракетной атаки, отказался передать собранные средства медицинскому заведению. Поэтому директор больницы обвинил фонд в недобросовестности и предупредил о планах расторгнуть договор с организацией и судиться.

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О таких планах сообщил 16 августа руководитель НДСЛ "Охматдет" Владимир Жолнер. По его словам, на счетах фонда остается около 380 млн грн.

"Утром мы узнали, что БО "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство", не планирует переводить средства на счет НДСЛ "Охматдет". То есть по состоянию на 16 августа 2024 года 378 млн грн остаются на счете в БУ "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство". Мы глубоко шокированы решением фонда", – пишет Жолнер на своей странице в Facebook.

Он отметил, что имя больницы "Охматдет" является синонимом ответственности, профессионализма и надежды и призвал фонд не подвести украинское общество. Также Жовнир отметил, что в составе благотворительного фонда нет ни одного работника НДСЛ.

"Я в очередной раз, теперь публично, требую от фонда перевести средства, полученные на все банковские и финансовые счета Благотворительной организации "Благотворительный фонд "Охматдет – здоровое детство" в виде благотворительной помощи для восстановления разрушенных зданий и материально-технической базы НДСЛ "Охматдет" Минздрав Украины после ракетной атаки 08.07.2024 на Казначейский счет НДСЛ "Охматдет", – добавил директор детской больницы.

Жолнер напомнил, что корпуса медучреждения необходимо восстановить до сезона дождей и морозов, а для этого нужны собранные средства. Поэтому больница планирует обратиться в суд.

"Сегодня больница рассматривает вероятность разорвать правоотношения с фондом из-за того, что их действия являются недобросовестными, а также вероятно мошенническими. Мы будем двигаться в правовой плоскости по средствам, которые были собраны именно для больницы", – резюмировал Владимир Жовнир.

Реакция благотворительного фонда

Глава этого благотворительного фонда "Охматдет – здоровое детство" Евгений Вембер отверг обвинения в неблагочестии. Он отметил, что все средства, собранные на восстановление больницы после ракетной атаки, остаются на счету фонда.

Вембер объяснил, что отказывается переводить средства, поскольку его фонд не получил от больницы ни одного письма о какой-либо целевой необходимости. Согласно закону "О благотворительности и благотворительных организациях" благотворительные организации не должны перечислять собранные средства без оснований для того. Кроме того, он заявил, что фонд оказался под давлением.

"На фонд оказывают давление. Мы получили письмо от Национальной полиции Украины о проведении досудебного следствия и истребовании копий документов. На нас давят, чтобы мы перечислили средства на казначейские счета больницы. Уже и сейчас", – пишет глава БФ.

На этом фоне фонд обратился в специализированные учреждения с ходатайством о предоставлении правового заключения по применению 5-й статьи Закона "Благотворительность и благотворительные организации", чтобы получить правовые основания для перечисления средств на казначейские счета без назначения. "До получения разъяснения мы откладываем рассмотрение перевода средств на казначейские счета", – добавил он.

Ранее OBOZ.UA уже сообщал, что Министерство здравоохранения упразднило тендеры, по которым планировалось потратить 14 млн грн на восстановление крыши "Охматдета". Это произошло после того, как БФ "Охматдет" избрал победителем тендера малоизвестную компанию, имеющую одни из самых дорогих цен на ремонт.

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