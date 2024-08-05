Принято решение по скандальным тендерам по ремонту "Охматдету" на миллионы гривен: в Минздраве озвучили детали

Минздрав отменил тендеры, согласно которым планировалось потратить 14 млн грн на инженерно-консультационные услуги и технический надзор в рамках восстановления детской больницы "Охматдет". В ведомстве напомнили, что на прошлой неделе было принято решение провести новый тендер на ремонтные работы в "Охматдете". При этом никаких договоров по результатам тендера, который объявил "Охматдет", подписано не было.

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Об этом сообщили в самом министерстве. Там отметили, что речь идет о двух тендерах:

Услуги по выполнению технического надзора за выполнением строительных работ на объекте – на сумму 5 215 000 грн.

Инженерно-консультационные услуги по выполнению строительных работ на объекте – на сумму 9 350 000 грн.

"Все средства, собранные на счетах фонда для восстановления Охматдета, будут переведены на счет больницы. Для проведения работ по восстановлению поврежденного современного корпуса Охматдета будет объявлен новый тендер на площадке Prozorro, которая будет проведена с учетом всех законодательных требований", – говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, для обеспечения большей прозрачности и подконтрольности общественности всех процессов восстановления Минздрав уже работает над созданием совета по восстановлению. В состав совета войдут:

представители крупнейших доноров;

представители Охматдета, Минздрава, пациентского сообщества, антикоррупционных организаций, профессиональных ассоциаций.

"Именно совет восстановления согласует основные квалификационные требования к строительным компаниям и критерии, по которым будет осуществляться выбор подрядчика для выполнения работ. После проведения такого выбора в ходе конкурса на Prozorro и заключения соответствующего договора смогут быть объявлены новые торги на услуги по технадзору и инженерно-консультационные услуги по выполнению строительных работ", – рассказали в Минздраве.

Что предшествовало

Напомним, ранее вокруг восстановления "Охматдета" после российского ракетного удара разгорелся скандал. Это произошло после того, как БФ "Охматдет" выбрал победителем тендера малоизвестную компанию, у которой одни из самых дорогих цен на ремонт.

На скандал отреагировали в Минздраве и самой больнице. Было решено провести новый тендер.

Как сообщал OBOZ.UA, 8 июля в Киеве российская ракета попала в детскую больницу "Охматдет". Кроме медучреждения, повреждены и другие объекты, в том числе полностью разрушен один из подъездов многоквартирного дома.

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