Билл Гейтс раздаст 99% своего богатства: кто получит миллиарды "отца" Microsoft

В течение следующих 20 лет основатель Microsoft и один из самых богатых людей в мире Билл Гейтс потратит абсолютные большинство своего состояния на благотворительность. 99% его средств будут направлены на улучшение систем здравоохранения и образования в Африке.

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Об этом сообщает BBC. "Раскрывая человеческий потенциал через здравоохранение и образование, каждая страна Африки должна стать на путь процветания", – заявил 69-летний миллиардер, выступая в штаб-квартире Африканского союза в Эфиопии 2 июня.

В прошлом месяце он объявил, что Фонд Билла и Мелинды Гейтс планирует завершить свою деятельность к 2045 году. К тому времени он раздаст 99% своего состояния – к тому времени совокупная сумма пожертвований должна достичь $200 млрд.

"Недавно я обязался, что в течение следующих 20 лет мое состояние будет роздано. Большинство этих средств будет потрачено на помощь вам в решении проблем здесь, в Африке", – сказал он.

Гейтс подчеркнул, что его фонд сосредоточится на улучшении первичной медицинской помощи. "Мы узнали, что помощь матери быть здоровой и получать полноценное питание до беременности, во время беременности, дает самые сильные результаты. Обеспечение надлежащего питания ребенка в течение первых четырех лет также имеет решающее значение", – уточнил он.

В обращении к африканской молодежи техномиллиардер призвал разрабатывать системы применения искусственного интеллекта (ИИ) для улучшения здравоохранения на континенте. Он отметил, что мобильные телефоны революционизировали банковское дело в Африке.

"Африка в значительной степени отказалась от традиционного банковского дела, и теперь вы имеете шанс, строя системы здравоохранения следующего поколения, подумать о том, как встроен в нее искусственный интеллект", – сказал он.

Он назвал три главных приоритета, которые будет иметь его фонд: уменьшить показатель смертности среди матерей и младенцев, бороться со смертельными инфекционными заболеваниями и вывести миллионы африканского населения из бедности.

Ранее он признался, что раздать свое состояние его вдохновили инвестор Уоррен Баффетт и другие филантропы. Впрочем, даже лишившись 99% своего состояния, Билл Гейтс все равно будет оставаться миллиардером.

Как уже сообщал OBOZ.UA, впервые о планах раздать свое богатство Гейтс сообщил в начале мая. "Через 20 лет фонд прекратит свою деятельность... Люди будут много говорить обо мне, когда я умру, но я решительно настроен, что фразы "он умер богатым" среди сказанного не будет", – написал он на своей странице в соцсети Х.

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