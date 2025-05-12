"На спасение жизни": Билл Гейтс объявил, что раздаст почти все свое состояние на благотворительность

Американский предприниматель, сооснователь Microsoft и филантроп Билл Гейтс планирует передать почти все свое состояние на гуманитарные цели. В течение следующих 20 лет он намерен поддерживать проекты, спасающие жизни и улучшающие благосостояние людей во всем мире.

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Об этом миллиардер сообщил в соцсети X и на собственном сайте. По его словам, большинство средств будет направлено через Фонд Билла и Мелинды Гейтс, который окончательно прекратит свою деятельность 31 декабря 2045 года.

"У нас есть возможность спасти больше жизней во всем мире, чем когда-либо прежде, и я хочу сделать еще больше, чтобы помочь. Именно поэтому я в течение следующих 20 лет отдаю практически все свое богатство через Фонд Гейтса", — написал бизнесмен.

К тому времени организация должна потратить более 200 миллиардов долларов — это в два раза больше, чем было инвестировано за предыдущие 25 лет. Поскольку нынешние активы фонда меньше этой суммы, остальное финансирование поступит непосредственно из личного состояния Гейтса, которое сейчас оценивается в 108 миллиардов долларов.

"Я не хочу, чтобы после моей смерти кто-то сказал: "Он умер богатым". Я решил передать свои деньги обществу гораздо раньше, чем планировал изначально", — пояснил Гейтс.

Ранее предполагалось, что фонд будет работать еще 20 лет после смерти Гейтса, однако он решил ускорить передачу ресурсов, считая, что мир имеет слишком много срочных проблем, которые нельзя откладывать. Миллиардер также отметил, что в течение следующих двух десятилетий финансирование фонда будет руководствоваться тремя ключевыми стремлениями:

Ни одна мать, ребенок или младенец не умрет по причине, которой можно было бы избежать. Следующее поколение будет расти в мире без смертельных инфекционных заболеваний. Сотни миллионов людей вырвались из бедности, что вывело больше стран на путь к процветанию.

Среди целей Гейтса — полная ликвидация полиомиелита, дракункулеза, малярии и кори. Кроме того, он планирует инвестировать в образование и другие направления, которые будут способствовать преодолению глобальной бедности и повышению уровня жизни будущих поколений.

С момента основания фонд уже выделил миллиарды долларов на борьбу со СПИДом, туберкулезом, малярией, а также на исследование болезни Альцгеймера.

"Миссия Фонда Гейтса остается укорененной в идее, что место вашего рождения не должно определять ваши возможности. Я с нетерпением жду, как наш следующий раздел будет продолжать приближать мир к будущему, где каждый всюду имеет шанс жить здоровой и продуктивной жизнью", — подчеркнул миллиардер.

По словам Гейтса, ни один человек не должен страдать из-за бедности или от болезней, которые можно предотвратить.

Как сообщал OBOZ.UA, Билл Гейтс подтвердил свою неизменную позицию относительно наследства: его трое детей — Дженнифер, Рори и Фиби — не могут рассчитывать на значительную часть его капитала. Во время разговора с индийским подкастером Раджем Шамани 69-летний Гейтс заявил, что каждый из его детей получит менее 1% его состояния.

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