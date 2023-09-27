Билетов станет вдвое больше: "Укрзалізниця" обновила популярный рейс в Польшу

В октябре вдвое увеличится количество железнодорожных билетов на популярном маршруте Харьков – Перемышль. Обновленный рейс запускают после ремонта на станции Перемышль.

Об этом сообщила "Укрзалізниця". Так, поезд №73/74 в новом формате в отправится:

из Харькова 7 октября в 13:36, прибытие в Перемышль в 11:17 на следующий день;

из Перемышля – 8 октября в 13:45, прибытие в Харьков в 14:55 на следующие сутки.

"Обновленный формат курсирования поезда улучшит сообщение Харькова с Польшей в дополнение к рейсу Харьков – Хелм", – отметили в УЗ. Там также уточнили, что билеты на указанный поезд доступны в приложении "Укрзалізниці", чат-ботах, на сайте и в кассах вокзалов.

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Кроме того, с 8 октября к привычному графику движения возвращаются и другие поезда до станции Перемышль. Это:

№31/32 Запорожье – Перемышль;

№35/36 Одесса – Перемышль;

№705/706, 715/716, 53/54, 89/90 Киев – Перемышль.

Как сообщал OBOZREVATEL, назначенный на время ж/д ремонтов в Польше поезд №119/120 Киев – Хелм продолжит курсирование и после завершения ремонтных работ. Таким образом между Украиной и Польшей станет на один рейс больше.

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