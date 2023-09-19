В Украине продлили курсирование суперпопулярного поезда в Польшу: сколько стоят билеты

"Укрзалізниця" продлевает курсирование популярного поезда №119/120 Киев – Хелм (Польша). Запустили поезд 3 сентября и до настоящего времени он курсировал в экспериментальном режиме. Стоимость билетов зависит от города отправления, а также класса. К примеру билет в купе на поезд из Киева стоит 1 242 грн.

Об этом рассказали в самой компании. Там отметили: поезд №119/120 "стал уже третьим на суперпопулярном направлении".

"Эксперимент удачен: "Укрзалізниця" продлевает курсирование нового поезда №119/120 Киев – Хелм. По сути, это еще одно удобное пересадочное сообщение между Киевом и Варшавой, которое также позволяет жителям Ривненщины и Волыни совершить дневное путешествие по железной дороге в столицу Польши", – говорится в сообщении.

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Расписание движения поезда

Отправление из:

Киева – в 06:28;

из Ривного – в 11:27;

из Ковеля – в 13:31.

Прибытие в Хелм – в 17:27.

"Никакого подъема на границе ночью и легкая пересадка на польском интерсите IC21100 в Варшаву (18:12 – 21:02)", – отметили в "Укрзалізниці".

Отправление из Хелма – в 10:23 (пересадка из поезда IC12100 Варшава Восточная 06:05 – Хелм 08:42). Прибытие в Киев – в 22:45.

"Пересадка между поездами в Хелме происходит на одной платформе. Заблудиться и перепутать невозможно, багаж из поезда в поезд нужно перенести ровно на ширину платформы", – напомнили в "Укрзалізниці".

Сколько стоят билеты

Стоимость билетов отличается от города отправления. Так:

из Киева – 1 242 грн;

из Ривного – 840 грн;

из Ковеля – 484 грн.

Класс билетов – купе.

На рейсы из Хелма купейные билеты стоят столько же. Однако при поездке в Украину добавлена возможность ехать в классе "люкс". Стоимость таких билетов:

в Киев – 2 530 грн;

в Ривне – 1 815 грн;

в Ковель – 992 грн.

Купить билеты можно в мобильном приложении "Укрзалізниці".

Как сообщал OBOZREVATEL, также стартовала продажа электронных билетов на поезда популярного направления Мукачево – Кошице (Словакия). Стоимость – 412,43 грн за место в 2 классе.

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