Банковская тайна в Украине серьезно ослаблена, а ее открытие является лишь вопросом времени, – Карпов

Открытие банковской тайны в Украине является лишь вопросом времени и формы. Ведь это прямо предусмотрено соответствующей Директивой ЕС. Соответственно, в рамках движения в Евросоюз страна будет вынуждена ввести, в частности, создание централизованных реестров счетов. Более того, сейчас банковская тайна в Украине уже серьезно ослаблена – поскольку учреждения давно сообщают налоговую об открытии и закрытии украинцами и бизнесом счетов.

Об этом рассказал партнер AC Crowe Ukraine по налогам и ТЦО, специалист в сфере налогового консультирования Леонид Карпов. Он отметил, что также:

Ведомственные базы данных позволяют Госналоговой службе (ГНС) отслеживать изменения в счетах.

Национальная полиция, БЭБ, СБУ, ГБР и другие правоохранительные органы получили право доступа к банкам для подтверждения факта наличия счетов без решения суда.

Нотариусы также имеют специальный доступ в ряде случаев (например, в отношении имущества без вести пропавших).

Кроме того, напомнил Карпов, министр финансов Сергей Марченко ранее заявлял, что "банковская тайна защищает воров и преступников". А потому, по его словам, "не надо бояться раскрывать банковскую тайну, которая, как мы считаем, от чего-то нас защищает".

НБУ против

Вместе с тем, напомнил эксперт, последняя попытка раскрыть банковскую тайну в Украине провалилась. Так, законопроект № 13233, который продвигали Минфин и Кабмин:

Был снят с рассмотрения в Верховной Раде.

Предшествовала же этому оживленная дискуссия – прежде всего, из-за сопротивления Нацбанка.

"Документ предусматривал создание единого государственного реестра банковских счетов, электронных кошельков и сейфов физических и юридических лиц, администрируемого ГНС. В этот реестр планировали включать только метаданные – IBAN, дату открытия/закрытия, тип счета, данные владельца или договор на сейф. Никакой информации об остатках средств, движении денег или содержимом сейфов в нем не предусматривалось", – рассказал Карпов.

Впрочем, признал он, отзыв законопроекта №13233 – лишь временная пауза. Ведь Украина движется в ЕС, а значит, рано или поздно создание реестра счетов станет реальностью.

"Расслабляться не стоит. Причина не только во внутренних спорах. Создание централизованных реестров счетов прямо предусмотрено 5-й Директивой ЕС по противодействию отмыванию средств (AMLD5, ст. 32a). В рамках движения в ЕС Украина будет вынуждена имплементировать эти нормы – вопрос только времени и формы", – констатировал эксперт.

Поэтому, признал он, ключевой задачей для власти при раскрытии банковской тайны станет нахождение баланса между:

Европейскими обязательствами.

Защитой прав граждан.

"Без этого доверие к банковской системе и дальше будет падать. А украинцы будут искать более безопасные финансовые гавани – от зарубежных банков до криптовалют", – прогнозирует Карпов.

Несет ли опасность цифровая гривна

Вместе с тем, признал он, создание реестра счетов и сейфов – не самое сложное, с чем потенциально могут столкнуться украинцы. Ведь "настоящей угрозой", по его словам, является потенциальное введение цифровой гривны(CBDC).

"В этом случае речь пойдет не только о номерах счетов или IBANах, а о полном контроле над движением всех денег в стране. Каждая транзакция станет прозрачной для регулятора, и тогда банковская тайна может окончательно накрыться медным тазом", – считает Карпов.

Банковская тайна защищает преступников?

Вместе с тем, отмечает он, мнение министра финансов о том, что "банковская тайна защищает воров и преступников" может быть не только ошибочным, но и вредным для всей страны. Поскольку, рассказал эксперт, после подобных высказываний "все больше украинцев отдают предпочтение хранению денег" в:

Банках США или других неевропейских стран.

Криптовалюте.

В свете же последнего, утверждает Карпов, норма законопроекта № 13233 о включении в реестр электронных кошельков выглядит комичной. Поскольку украинские банки их в классическом понимании не открывают.

"Реальные "wallets" украинцы получают или в зарубежных финансовых сервисах (PayPal, Wise, Revolut), или на криптобиржах (Binance, Coinbase и т.д.). Которые вообще не подчиняются украинскому регулятору", – пояснил он.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине с августа расширили перечень случаев, когда банковская тайна украинцев может быть нарушена. Теперь данные может получить Минюст для того, чтобы использовать эту информацию в судах в интересах государства за рубежом.