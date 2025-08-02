Правила банковской тайны изменили: когда информацию о счетах украинцев передадут Минюсту

В Украине с августа расширили перечень случаев, когда банковская тайна украинцев может быть нарушена. Теперь данные может получить Минюст для того, чтобы использовать эту информацию в судах в интересах государства за рубежом.

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О том, как работает банковская тайна и в каких случаях ее могут нарушить, читайте в материале OBOZ.UA.

Что изменилось в августе?

Министерство юстиции имеет законодательно определенное право на получение информации, составляющей банковскую тайну. Однако речь идет о конкретных случаях: для целей представительства интересов государства в иностранных юрисдикционных органах, в частности в международных арбитражах.

Соответствующий механизм действует со дня вступления в силу закона и распространяется на период действия военного положения и двух лет после его завершения. Норма применяется в случаях, когда речь идет о спорах с участием Украины и лиц, связанных с государством-агрессором.

"Это решение решает проблему, которая долгое время препятствовала полноценной защите интересов Украины. Несмотря на законные полномочия представлять государство, Министерство юстиции не имело доступа к части важных доказательств по делам против субъектов, связанных с государством-агрессором, из-за ограничений на получение информации, составляющей банковскую тайну", – отметили в Минюсте.

Новый механизм позволяет запрашивать необходимую информацию непосредственно у банков, обеспечивая возможность полноценного представительства интересов Украины в международных судебных институтах и фактически предоставляет Украине инструмент реальной правовой защиты.

Действительно ли банковская тайна гарантирует, что информация никуда не попадет?

На самом деле действующий закон очень расширил возможности налоговой для раскрытия банковской тайны. В 62-й статье закона "О банках и банковской деятельности" говорится, что банковская тайна может раскрываться по письменному требованию налоговой.

Также Минфин, когда проводит верификацию получателей какой-либо государственной выплаты (пенсии, пособия, субсидии и т.д.), имеет право получить доступ к информации о доходах. Достаточно написать письмо в налоговую. Раскрыть банковскую тайну могут и нотариусы, и исполнители судебных решений, правоохранители, и те, кто получил решение суда.

"Информация о деятельности и финансовом состоянии клиента, которая стала известной банку в процессе обслуживания клиента и взаимоотношений с ним или стала известной третьим лицам при предоставлении услуг банка или выполнении функций, определенных законом, а также определенная в этой статье информация о банке является банковской тайной", – говорится в законе.

Что говорят о банковской тайне в НБУ?

Банки гарантируют тайну банковского счета, операций по счету и сведений о клиенте, говорится в одном из разъяснений НБУ. Оно было опубликовано еще в прошлом году (до последних изменений относительно полномочий Минюста, однако общие правила с того момента не изменились) Сведения об операциях, банковских счетах или платежных картах, как и раньше, могут быть предоставлены банком исключительно:

самим клиентам (их представителям);

по решению суда;

правоохранительным или государственным органам, которые имеют соответствующие полномочия, однако исключительно в случаях, в порядке и объеме, установленных Законом Украины "О банках и банковской деятельности".

"Позиция Национального банка по сохранению банковской тайны остается неизменной, ведь это важное условие для обеспечения доверия клиентов к банковскому сектору", – отмечают в НБУ.

Как ранее писал OBOZ.UA, в Украине разоблачили сеть нелегальных процессинговых центров, которые, используя карточные счета "дропов", пополняли счета игроков онлайн-казино и легализовали их доходы. Таким образом правонарушители имели до 5 млн грн оборота в сутки.

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