Банки ждут, что украинцы понесут им свои деньги – опрос НБУ

Украинцы начали активнее "нести" деньги в банки – по данным НБУ, те зафиксировали приток средств клиентов. Более того, ожидается, что этот тренд продолжиться.

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Об этом сообщили в самом регуляторе. Там отметили: в целом, во II квартале 2024 года вырос объем средств как домохозяйств и корпораций, так и оптового фондирования.

"Объем средств населения и бизнеса в банках во II квартале значительно возрос и банки ожидают его дальнейший рост в следующем квартале. Во ІІ квартале вырос объем средств как домохозяйств и корпораций, так и оптового фондирования, последнего – третий квартал подряд преимущественно в отдельных крупных банках", – говорится в сообщении.

При этом подчеркивается: общий же объем капитала банков за последние 12 месяцев также увеличился. И три четверти опрошенных ожидают сохранения такой тенденции.

"Доходность остается определяющим фактором увеличения объема капитала в ближайшем будущем", – констатировали в НБУ.

Украинцам упростили получение кредитов по системе "5-7-9"

Ранее же Кабинет министров принял постановление, расширяющее сферу действия кредитной программы "5-7-9". Теперь, как заявлено, доступные кредиты можно получить на строительство и обустройство газотурбинных установок. Как сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль, также действие программы расширено на

газопоршневые;

биогазовые генерационные установки.

"Мы уже радикально сократили сроки согласований на присоединение к электросетям и газораспределительным системам, минимизировали количество необходимых документов, отменили процедуру отвода земли и оценку влияния на окружающую среду. Меньше бюрократии, чтобы ускорить решение", – говорится в сообщении.

В начале мая же правительство Украины утвердило изменения в программу "Доступные кредиты 5-7-9%", сократив максимальную сумму кредита для финансирования оборотного капитала до 5 млн грн. Также нововведения предполагают снижение максимальной суммы кредитования для оборотного капитала и сохранение лимитов для инвестиционных целей. В частности, для предприятий перерабатывающей промышленности, которые остаются на уровне 150 млн грн.

Одновременно правительство установило ограничения на размер маржи банков, работающих с заемщиками в рамках программы. Это будет способствовать высвобождению финансовых ресурсов и перенаправлению на кредитование бизнеса.

"Правительство должно сбалансировать прибыль банков до рыночного уровня и перенаправить высвободившийся финансовый ресурс на расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%", то есть на кредитование бизнеса, расширяющего свое производство", – резюмировала заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Как сообщал OBOZ.UA, тем временем, в Украине с 20 июля начали работать финансовые программы для повышения энергонезависимости потребителей – в частности, кредитование под 0% на 10 лет для приобретения солнечных панелей и другого энергооборудования. При этом государственный ПриватБанк и другие финучреждения уже начали прием заявок на такие льготные кредиты, а некоторые банки уже даже одобрили первые ссуды.

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