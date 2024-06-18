Украинцам упростили получение кредитов по системе "5-7-9": на что дадут деньги

Кабинет министров принял постановление, расширяющее сферу действия кредитной программы "5-7-9". Теперь, как заявлено, доступные кредиты можно получить на строительство и обустройство газотурбинных установок.

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Об этом сообщил премьер-министр Денис Шмыгаль. Он отметил, что также действие программы расширено на

газопоршневые;

биогазовые генерационные установки.

"Мы уже радикально сократили сроки согласований на присоединение к электросетям и газораспределительным системам, минимизировали количество необходимых документов, отменили процедуру отвода земли и оценку влияния на окружающую среду. Меньше бюрократии, чтобы ускорить решение", – говорится в сообщении.

Доступные кредиты по новым правилам

В начале мая же правительство Украины утвердило изменения в программу "Доступные кредиты 5-7-9%", сократив максимальную сумму кредита для финансирования оборотного капитала до 5 млн грн. Также нововведения предполагают снижение максимальной суммы кредитования для оборотного капитала и сохранение лимитов для инвестиционных целей. В частности, для предприятий перерабатывающей промышленности, которые остаются на уровне 150 млн грн.

Одновременно правительство установило ограничения на размер маржи банков, работающих с заемщиками в рамках программы. Это будет способствовать высвобождению финансовых ресурсов и перенаправлению на кредитование бизнеса.

"Правительство должно сбалансировать прибыль банков до рыночного уровня и перенаправить высвободившийся финансовый ресурс на расширение программы "Доступные кредиты 5-7-9%", то есть на кредитование бизнеса, расширяющего свое производство", – резюмировала заместитель министра экономики Надежда Бигун.

Как сообщал OBOZ.UA, льготные кредиты на покупку энергооборудования украинцам будут выдавать, в частности, под 13,5%. В качестве залога нужно будет предоставлять само покупаемое оборудование.

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