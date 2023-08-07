Банки повысили ставки по депозитам, но скоро это изменится: чего ждать украинцам

В Украине выросли проценты по банковским депозитам для граждан. Так, в июне средневзвешенная ставка по новым вкладам составила 14,2%. Впрочем, эта статистика еще не учитывает влияния снижения учетной ставки, которое состоялось в конце июля. А потому ситуация может вскоре измениться.

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О росте ставок сообщил Национальный банк Украины (НБУ). При этом на планы банков не повлиял анонс перехода к циклу снижения учетной ставки, который Нацбанк обнародовал как раз в июне.

"Как свидетельствует опрос банков, 95% респондентов повысили ставки по гривневым вкладам. Даже в июне, после того, как НБУ анонсировал возможность более быстрого перехода к циклу снижения учетной ставки, ставки по розничным депозитам разной срочности продолжили расти. Средневзвешенная ставка по новым срокам в гривне достигла 14,2%", – отметили в НБУ.

В итоге, второй квартал подряд продолжается и улучшение структуры банковских вкладов, отметили в НБУ. Так, за шесть месяцев 2023 года рост объема срочных средств домохозяйств в гривне составил 23,3%, а их доля в общем портфеле увеличилась на 4,3 процентного пункта.

Как рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев, в ближайшем будущем депозитные ставки все же могут пойти вниз. По его подсчетам, ставки по вкладам в гривне уже к сентябрю могут сократиться на 1-2 процентных пункта – в среднем до 11-12% по вкладам на 3 мес. и до 16% по вкладам от 3 мес. до 1 года.

Впрочем, с учетом снижения инфляции, реальная прибыль от вкладов не изменится, считает банкир. В целом в третьем квартале 2023 года (июль, август, сентябрь) чистая прибыль по новым вкладам составит от 3% до 5% в гривне. Показатель зависит от срока депозита и темпов инфляции. Однако в целом вклады продолжат покрывать рост потребительских цен.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее Национальный банк повысил штрафы для банков за нарушение финансового мониторинга. В результате украинские банки будут вынуждены усилить контроль за своими клиентами для того, чтобы сократить возможное отмывание средств с помощью банковской системы.

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