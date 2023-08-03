НБУ изменил требования: банки будут жестко проверять клиентов, это затронет всех украинцев

Национальный банк повысил штраф для банков за нарушение финансового мониторинга. В результате украинские банки будут вынуждены усилить контроль за своими клиентами для того, чтобы сократить возможное отмывание средств с помощью банковской системы.

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Как стало известно Mind, банковский рынок пытается адаптироваться к новым требованиям НБУ по финансовому мониторингу. Речь идет о повышении предельных размеров штрафов за нарушение законодательства по финмону, возврат выездных проверок и т.д. Постановлением НБУ №80 были утверждены изменения в Постановление №346 относительно финмона.

В июле НБУ рекомендовал банкам устранить недостатки в системах финансового мониторинга и внутреннего контроля банков по противодействию отмыванию денег и финансированию терроризма. Регулятор назвал общий подход банков к проблеме "формальной".

Существенно увеличены размеры штрафов банков за нарушение. Например, изменился штраф за нарушение требований "отказ от установления (поддержания) деловых отношений, проведения финансовой операции".

Речь идет о ситуациях, когда банк должен был отказать клиенту в обслуживании, но не сделал этого. Например, если клиент не был идентифицирован должным образом. Максимальный штраф за такое нарушение увеличен с 400 000 грн до 1 млн грн.

В НБУ объясняют, что увеличение штрафов произошло в соответствии с законодательством ЕС. "Согласно статье 58(1) Директивы Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 2015/849 от 20 мая 2015 года о предотвращении использования финансовой системы для целей отмывания денег или финансирования терроризма, о внесении изменений в Регламент Европейского Парламента и Совета (ЕС) № 648/2012 и об отмене Директивы Европейского Парламента и Совета 2005/60/ЕС и Директивы Комиссии 2006/70/ЕС государства-члены должны обеспечивать признание обязанных лиц ответственными за нарушение положений национального права, транспонирующих настоящую Директиву. статьи и статей 59-61. Любая соответствующая санкция или мера должна быть действенной, пропорциональной и сдерживающей", – говорят в НБУ.

Согласно объяснению регулятора, именно поэтому 21 июня 2023 года правлением НБУ принято постановление №80 "Об утверждении Изменений в Положение о применении Национальным банком Украины мер влияния", которым комплексно пересмотрены и актуализированы подходы к применению штрафов к банкам за ключевые нарушения в сфере предотвращения и противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, финансированию терроризма и финансированию распространения оружия массового поражения.

В Нацбанке надеются, что новые требования должны помочь государству в борьбе с теневой экономикой, которая составляет, по меньшей мере, половину реального сектора.

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