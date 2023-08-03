Банки перепишут проценты по депозитам: на какую доходность рассчитывать украинцам

В Украине после снижения учетной ставки НБУ может снизиться доходность депозитов. Ставки по вкладам в гривне уже к сентябрю могут сократиться на 1-2 процентных пункта – в среднем до 11-12% по вкладам на 3 мес. и до 16% по вкладам от 3 мес. до 1 года.

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Впрочем, с учетом снижения инфляции, реальная прибыль от вкладов не изменится. Об этом в OBOZREVATEL рассказал директор департамента розничного бизнеса Глобус Банка Дмитрий Замотаев.

В целом в третьем квартале 2023 года (июль, август, сентябрь) чистая прибыль по новым вкладам составит от 3% до 5% в гривне. Показатель зависит от срока депозита и темпов инфляции. Однако в целом вклады продолжат покрывать рост потребительских цен.

Замотаев напомнил, что рост ставок по гривневым депозитам, который наблюдался с апреля по июнь включительно, был результатом политики НБУ, направленной на укрепление нацвалюты. "Регулятор внедрил 3-месячные депозитные сертификаты по ставке в 25%, что совпадало с размером учетной ставки. Поэтому снижение учетной ставки станет причиной соответствующих корректировок процентов по гривневым вкладам. Но на фоне низкой инфляции, вполне адекватной военной ситуации, на прибыли граждан это почти не скажется", – подчеркнул Замотаев.

В НБУ при этом считают, что снижение учетной ставки в ближайшее время не приведет к снижение ставок по депозитам. "Снижение учетной ставки и пересмотр прогноза не должны привести к стремительному понижению депозитных ставок", – сообщили OBOZREVATEL источники в Нацбанке.

Замотаев добавил, что в ближайшие 2-3 месяца некоторым банкам придется существенно пересмотреть ставки по валютным депозитам. Такая тенденция может затронуть более чем треть финучреждений.

По состоянию на начало августа максимальные ставки по долларовым вкладам с размещением на 1 год составляют 3%, а рост процентов по вкладам в евро уже составил 2,3%. При этом, по мнению Замотаева, тенденция к росту ставок по валютным депозитам с размещением до 1 года будет длиться минимум до сентября, что постепенно выведет валютные депозиты на конкурентный уровень с гривневыми вкладами.

За это время максимальные ставки по долларовым депозитам могут вырасти до 3,3% годовых, а по вкладам в евро – до 2,5%. "Таким образом, по уровню максимально возможной прибыли и с учетом возможных курсовых колебаний валютные депозиты станут соразмерными гривневым вкладам", – считает банкир.

Также, по его прогнозу, украинцы будут активнее нести деньги в банки. Количество новых вкладов (как в гривне, так и в валюте) за третий квартал может суммарно вырасти на 5-10%. Кроме того, спрос смещается в сторону вкладов с размещение до 9 месяцев (таких будет до 80%).

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее НБУ впервые за год снизил учетную ставку – с 25% до 22%. Уменьшение учетной ставки означает, что деньги станут более дешевыми для банков. В перспективе это может привести к удешевлению и потребительских кредитов.

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