Банки обновили курс доллара после рекордов "по НБУ": сколько теперь стоит валюта
Наличный курс доллара в Украине растет умеренными темпами, несмотря на новый рекорд официального курса. Так, 10 июля средняя стоимость наличного доллара в банках установилась на уровне 40,6/41,06 (покупка/продажа). В покупке это на 5 коп. дороже, чем накануне, а в продаже – всего на 1 коп.
А если сравнить нынешний курс с тем, что был неделю назад, окажется, что за последние 7 дней стоимость доллара не изменилась, свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают "бакс" 10 июля немного дешевле, чем банки, – в среднем по 40,55/40,96 грн.
На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют оказался заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так:
- американскую валюту "с рук" 10 июля предлагают по цене 40,96/41,05 грн (покупка/продажа);
- евровалюту – по 44,4/44,55 грн.
Курс доллара в банках: где покупать и продавать валюту
Крупные коммерческие банки Украины сегодня продают доллар по ценам в диапазоне 40,88-41,1 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 39,9-40,6 грн.
Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости в кассах – иногда с клиентов взимают дополнительную комиссию. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.
Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июля рассчитал официальную стоимость доллара США на рекордном уровне 40,77 грн. Это:
- новый исторический максимум (предыдущий рекорд в 40,76 грн/долл. был установлен 4 июля);
- на 7 коп. больше, чем было во вторник, 9 июля;
- на 2 коп. выше, чем неделю назад.
Евро также обновил максимум по официальному курсу. На 10 июля стоимость евровалюты установлена на уровне 44,08 грн. Эта отметка держится уже второй день.
Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, украинцам не рекомендуют скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать.
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