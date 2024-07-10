Банки обновили курс доллара после рекордов "по НБУ": сколько теперь стоит валюта

Наличный курс доллара в Украине растет умеренными темпами, несмотря на новый рекорд официального курса. Так, 10 июля средняя стоимость наличного доллара в банках установилась на уровне 40,6/41,06 (покупка/продажа). В покупке это на 5 коп. дороже, чем накануне, а в продаже – всего на 1 коп.

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А если сравнить нынешний курс с тем, что был неделю назад, окажется, что за последние 7 дней стоимость доллара не изменилась, свидетельствуют данные мониторинга. Небанковские обменники при этом предлагают "бакс" 10 июля немного дешевле, чем банки, – в среднем по 40,55/40,96 грн.

На черном рынке, то есть в частных объявлениях о купле-продаже валюты, средний курс валют оказался заметно выше банковского в покупке и немного выше в продаже. Так:

американскую валюту "с рук" 10 июля предлагают по цене 40,96/41,05 грн (покупка/продажа);

(покупка/продажа); евровалюту – по 44,4/44,55 грн.

Курс доллара в банках: где покупать и продавать валюту

Крупные коммерческие банки Украины сегодня продают доллар по ценам в диапазоне 40,88-41,1 грн. А покупать американскую валюту они готовы по 39,9-40,6 грн.

Банк Курс доллара, покупка/продажа, грн Курс евро, покупка/продажа, грн ПриватБанк 40,4/41 43,5/44,5 Ощадбанк 40,55/41,05 43,85/44,6 ПУМБ 40,5/40,99 44/44,6 Сенс Банк 40,6/41,05 43,8/44,45 Универсал Банк 39,9/41 42,85/44,35 Райффайзен Банк 40,4/40,88 43,5/44,27 Укргазбанк 40,6/41 43,8/44,5 Креди Агриколь 40,4/40,95 43,7/44,3

Курсы валют в таблице взяты с сайтов банков и могут отличаться от фактической стоимости в кассах – иногда с клиентов взимают дополнительную комиссию. Узнать точный обменный курс можно, обратившись в кол-центр конкретного банка.

Напомним, Национальный банк Украины (НБУ) на 10 июля рассчитал официальную стоимость доллара США на рекордном уровне 40,77 грн. Это:

новый исторический максимум (предыдущий рекорд в 40,76 грн/долл. был установлен 4 июля);

на 7 коп. больше, чем было во вторник, 9 июля;

на 2 коп. выше, чем неделю назад.

Евро также обновил максимум по официальному курсу. На 10 июля стоимость евровалюты установлена на уровне 44,08 грн. Эта отметка держится уже второй день.

Как сообщал OBOZ.UA, в краткосрочной перспективе в Украине не ожидается резкого изменения курса доллара. Соответственно, украинцам не рекомендуют скупать валюту в надежде в скором времени выгодно ее продать.

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