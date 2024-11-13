Глава НБУ рассказал украинцам о депозитах: что будет со ставками

Национальный банк Украины (НБУ) ожидает, что проценты по депозитам в Украине не будут существенно снижаться. Речь идет о вкладах в национальной валюте, которые на данный момент покрывают инфляцию. При этом в банковском секторе предупреждают: на рост процентных ставок рассчитывать тоже не стоит.

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О ситуации с депозитами рассказал глава НБУ Андрей Пышный. По его словам, сейчас украинцы могут открыть гривневый депозит с доходностью после налогообложения более 10% годовых, в то время как инфляция согласно прогнозу на конец 2025 года составит 7%. При этом следует учитывать, что по итогам октября-2024 годовые темпы инфляции обогнали прогнозы, рост цен достиг 9,7%.

"В дальнейшем мы не ожидаем существенного снижения номинальных ставок по гривневым депозитам", – заверил глава НБУ. При этом он уточнил, что целью регулятора остается сохранение контроля над инфляцией.

Именно для этого, по словам Пышного, НБУ и сохранил учетную ставку на уровне 13%. Он объяснил, что такое ее значение "будет способствовать защите гривневых сбережений от инфляции, ведь ставки по депозитам и ОВГЗ будут превышать прогнозируемую инфляцию".

Как сообщали в Ассоциации украинских банков, до конца 2024 года максимальные проценты сохранятся для "длинных" депозитов на уровне 15-15,5% годовых, хотя по некоторым видам вкладов не исключается падение ставок. При этом доходность депозитов в иностранной валюте будет в 10 раз ниже, на уровне 1,5% годовых.

"Ставки по ультракоротким вкладам со сроком размещения от 3 мес. до 6 мес. продолжат медленно снижаться. Не исключено, что в конце года средние ставки по таким вкладам сократятся до 1-1,5% и составят в среднем 8,5% годовых", – сообщил вице-президент ассоциации, председатель правления Глобус Банка Сергей Мамедов.

Напомним, повышение военного сбора в Украине с 1,5% до 5%, которое еще не утверждено окончательно (законопроект № 11416-д так и не подписан президентом Украины), приведет к росту т.н. налога на депозиты. Он состоит из налога на доходы физлиц (НДФЛ, 18%) и, собственно, военного сбора.

Сейчас это 19,5%, а в случае повышения будет 23%. И это почти четверть от насчитанных процентов. В результате реальная прибыльность вкладов упадет, на годовых депозитах получится заработать 3-4%.

Банкиры предполагают, что в случае роста налогов изменится отношение вкладчиков к хранению средств в банках. Так, гривневые депозиты, в первую очередь, станут способом уберечь деньги от инфляции, а не получить существенную прибыль.

При этом вероятно, что Национальный банк Украины и коммерческие банки будут искать новые способы стимулирования притока средств на депозиты. Как именно финансовые учреждения отреагируют на новые законодательные инициативы и повышение налогов, станет ясно после принятия окончательных решений парламентом и НБУ.

Как сообщал OBOZ.UA, старший экономист Центра экономической стратегии Юрий Гайдай объяснил, что хранение сбережений в виде наличности подвергает деньги рискам, и не только инфляционным. Владелец, по его словам, может остаться совсем без средств.

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