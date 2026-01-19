АЗС ставят рекорды, таких цен не было уже несколько лет: что будет со стоимостью автогаза в Украине

Стоимость автогаза на украинских АЗС превысила 38 грн – в конце прошлой недели заправки продавали его в среднем по 38,15 грн/л. Это – рекордная цена за последние годы и вторая самая высокая за минимум 14 лет. Тем не менее, в экспертной среде считают, что дальнейший существенный рост цен на автогаз маловероятен.

Видео дня

Дело в том, говорится в материале OBOZ.UA, что стоимость ресурса уже доросла до своего нового уровня. Поэтому существенного потенциала для роста нет.

Впрочем, замечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, на ситуацию могут повлиять непредсказуемые внешние факторы. Например, продолжение падения курса гривни.

"Если будет провал в валютном курсе, то цены могут и превысить 40 грн/л. Но если с валютным курсом будет более-менее стабильная ситуация, то я не вижу, что можно ожидать еще какого-то резкого скачка", – акцентирует он.

Таким образом, прогнозирует Омельченко, в ближайшее время стоимость автогаза может колебаться в пределах +/- 5%.

Впрочем, есть и менее оптимистичные оценки. В частности, по словам аналитика консалтинговой компании "НефтеРынок" Александра Сиренко, потенциал для роста у автогаза еще есть. Однако не такой значительный по сравнению с тем, что уже состоялся.

"Насколько еще поднимется? Калькулятор показывает, что минимум плюс 1,5 грн должно быть на литре. Но это относительно оптовой цены", – ожидает он.

В то же время, отмечает аналитик, из-за конъюнктуры рынка оптовая цена может снизиться. Более того, подчеркивает он, сейчас есть все основания полагать, что именно этот сценарий будет реализован, ведь "на днях прошли аукционы, и цены на них были немного меньше, чем на прошлой неделе". А потому не исключено, что со временем "средняя цена не будет превышать 36 грн/л".

Почему АЗС повысили цены на автогаз

Главной же причиной, по которой АЗС повысили цены на автогаз, эксперты называют новые акцизы на топливо. Они вступили в силу 1 января – и, в частности на LPG, составили 198 евро за 1 000 литров (было – 173 евро).

При этом, подчеркнул Сиренко, на автогаз новый акциз повлиял гораздо сильнее, чем на бензин и дизель. Ведь если сделать запасы последних и таким образом избежать резкого роста цен можно, то с СПГ (сжиженным природным газом) "провернуть" такое гораздо сложнее.

"Этот рынок меньше всего работает с запасами. Он больше с колес торгуется. Поэтому в опте цена уже с 1 января стала больше", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Национальном банке прогнозируют, что в 2026 году в Украине существенно подорожает топливо – в частности, бензин, дизель и автогаз. Причина – вступление в силу новых акцизов с 1 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!