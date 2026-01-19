УкраїнськаУКР
русскийРУС

АЗС ставят рекорды, таких цен не было уже несколько лет: что будет со стоимостью автогаза в Украине

Роман Костюченко
Рынки и компании
2 минуты
171
Почему в Украине рекордно подорожал автогаз

Стоимость автогаза на украинских АЗС превысила 38 грн – в конце прошлой недели заправки продавали его в среднем по 38,15 грн/л. Это – рекордная цена за последние годы и вторая самая высокая за минимум 14 лет. Тем не менее, в экспертной среде считают, что дальнейший существенный рост цен на автогаз маловероятен.

Видео дня

Дело в том, говорится в материале OBOZ.UA, что стоимость ресурса уже доросла до своего нового уровня. Поэтому существенного потенциала для роста нет.

Цены на АЗС в Украине

Впрочем, замечает директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко, на ситуацию могут повлиять непредсказуемые внешние факторы. Например, продолжение падения курса гривни.

"Если будет провал в валютном курсе, то цены могут и превысить 40 грн/л. Но если с валютным курсом будет более-менее стабильная ситуация, то я не вижу, что можно ожидать еще какого-то резкого скачка", – акцентирует он.

Таким образом, прогнозирует Омельченко, в ближайшее время стоимость автогаза может колебаться в пределах +/- 5%.

Впрочем, есть и менее оптимистичные оценки. В частности, по словам аналитика консалтинговой компании "НефтеРынок" Александра Сиренко, потенциал для роста у автогаза еще есть. Однако не такой значительный по сравнению с тем, что уже состоялся.

"Насколько еще поднимется? Калькулятор показывает, что минимум плюс 1,5 грн должно быть на литре. Но это относительно оптовой цены", – ожидает он.

В то же время, отмечает аналитик, из-за конъюнктуры рынка оптовая цена может снизиться. Более того, подчеркивает он, сейчас есть все основания полагать, что именно этот сценарий будет реализован, ведь "на днях прошли аукционы, и цены на них были немного меньше, чем на прошлой неделе". А потому не исключено, что со временем "средняя цена не будет превышать 36 грн/л".

Почему АЗС повысили цены на автогаз

Главной же причиной, по которой АЗС повысили цены на автогаз, эксперты называют новые акцизы на топливо. Они вступили в силу 1 января – и, в частности на LPG, составили 198 евро за 1 000 литров (было – 173 евро).

При этом, подчеркнул Сиренко, на автогаз новый акциз повлиял гораздо сильнее, чем на бензин и дизель. Ведь если сделать запасы последних и таким образом избежать резкого роста цен можно, то с СПГ (сжиженным природным газом) "провернуть" такое гораздо сложнее.

"Этот рынок меньше всего работает с запасами. Он больше с колес торгуется. Поэтому в опте цена уже с 1 января стала больше", – рассказал эксперт.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Национальном банке прогнозируют, что в 2026 году в Украине существенно подорожает топливо – в частности, бензин, дизель и автогаз. Причина – вступление в силу новых акцизов с 1 января.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!