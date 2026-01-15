Доллар в Украине преодолел новую рекордную отметку: курс валют на 16 января

На 16 января Национальный банк Украины (НБУ) рассчитал официальный курс доллара на уровне 43,39 грн. Это новый исторический рекорд – прошлый был установлен 13 января и был на 14 коп. ниже текущего (43,25 грн/долл.)

Об этом свидетельствуют данные на сайте НБУ. До нынешнего ралли, когда с 6 января доллар бьет рекорд за рекордом, исторический максимум "бакса" в Украине составлял 42,4 грн. Он был установлен 26 ноября 2025 года.

Курс доллара на 16 января повысился на 27 копеек по сравнению с 15 января. Как уже отмечали эксперты, на самом деле курсовые колебания не такие уж и значительные и не превышают 1%.

Евро в то же время за сутки подорожал на 17 коп, до 50,43 грн. Исторической максимум евро составляет 50,52 грн и был установлен 13 января.

Почему курс доллара бьет рекорды

Об обвале гривни речь не идет, уверены эксперты. По их словам, текущие колебания являются привычными для начала года. Такие изменения на валютном рынке происходят практически ежегодно и связаны с бюджетным циклом.

"Значительная часть государственных выплат приходится на последние недели декабря. Эти средства постепенно расходятся по экономике – доходят до бизнесов и граждан, которые, в частности, направляют их на импорт, покупку валюты для расчетов или сбережений", – отметили аналитики Центра экономической стратегии (ЦЭС).

Более того, колебания, которые могут казаться серьезными, на самом деле незначительны. А потому значительного влияния на общую ситуацию не оказывают.

"Если рост курса происходит даже на 50 коп. при курсе доллара 42-43 грн, то эта разница составляет около 1%. Это существенно меньше, чем возможные дневные колебания, например, курса евро относительно доллара", – констатировали в ЦЭС.

Как сообщал OBOZ.UA, в банках курс наличного доллара тоже заметно вырос. Несмотря на это, стоимость американской валюты все равно находится в ранее прогнозируемых рамках.

