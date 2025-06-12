АЗС не стали удерживать цены: сколько теперь в Украине стоит литр бензина

В Украине существенно подорожал бензин А-95. Так, 12 июня крупные АЗС продают его в среднем по 55,16 грн/л, что на 19 коп. выше, чем днем ранее. С начала недели же стоимость бензина на заправках выросла сразу на 57 коп. – в понедельник, 9 июня он стоит 54,59 грн/л.

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В целом, по данным Консалтинговой группы "А-95", крупные сети АЗС разливают бензин по 49,5-58,99 грн/л. Дороже всего:

WOG, ОККО – 58,99 грн/л;

Shell – 58,45 грн/л.

Самые низкие цены установили на заправках Укр-Петроль. Там бензин стоит в среднем 49,5 грн/л.

Почему бензин подорожал

В целом же, рассказали аналитики enkorr, удорожание бензина назревало давно. Об этом, в частности, сигнализировала "давно худеющая маржа".

"В начале июня ога составляла 7,18 грн/л – наименьший показатель в течение года. Увеличение мировых котировок нефти до 66-67 долларов за баррель поставило точку в этих колебаниях, и 11 июня крупные сети увеличили стоимость бензинов", – объяснили ситуацию аналитики.

Что будет с ценами на украинских АЗС

В то же время, отмечается в материале delo.ua, борьба за клиентов может заставить мелкие сети заправок пойти на точечное снижение цен – в частности, проводить акции. Причина – низкие продажи.

"Мелкие сети АЗС усилят борьбу за клиента. Из-за слабых продаж бензина ... к традиционным акциям выходного дня, которые проводят крупные сети могут присоединиться и небольшие региональные", – спрогнозировали там.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине массово продают поддельное топливо – АЗС с фальсификатом выявлены по всей стране. Больше всего – во Львовской области. Там таких заправок обнаружено 87, что составляет сразу 20% от общего количества в Украине.

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