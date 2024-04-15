Украинцам вместо топлива заливали "бодягу": где торговали поддельным бензином

На некоторых заправках украинцы рискуют получить фальсифицированное топливо, что может привести к разрушению фильтра и топливного насоса в баке. Одна из таких нелегальных сетей действовала в Киеве и пригороде.

Как сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ), всего в сеть входило 8 заправок. Ориентировочная стоимость изъятого имущества составляет 9 млн грн.

"АЗС работали без кассовых аппаратов, не имели никаких разрешительных документов и сертификатов качества топлива. В ходе санкционированных обысков на 8 заправках детективы изъяли около 15 000 литров контрафактного горючего, в том числе дизельного горючего и бензина марки А-95, а также модульные станции для заправки автомобилей", – говорится в сообщении.

Также было разоблачено производство контрафактного топлива на одной из АЗС в том же Киеве. Подделывали злоумышленники дизтопливо, а также бензин марок А-95 и А-92.

По результатам обыска изъято около 7 тонн контрафактного топлива. Примерная стоимость изъятого составляет полмиллиона гривен.

Что может произойти с автомобилем, если заправлять его фальсификатом

В целом же некачественный бензин может нанести большой ущерб автомобилю. К примеру, может разрушиться фильтр и топливный насос в баке. Способов же "бодяжить" топливо – множество.

В частности, для этого могут занижать октановое число, рассказывают в Dexpens. Это ведет к неравномерному сгоранию горючего в двигателе.

В то же время октановое число могут и искусственно завышать – что также негативно влияет на двигатель. В частности, добавляют:

спирты и эфиры. Что при высокой их концентрации в топливе – около 10% – приводит к росту расхода топлива, а в жару может спровоцировать образование воздушных пробок в системе подачи горючего;

ароматические углеводороды. Это приводит к увеличению количества нагара. А кроме того, отрицательно влияет на фильтр в баке, трубки топливной системы, различные уплотнители и т. п.

Еще один способ – увеличение содержания в топливе серы. В сочетании с водяным паром, всегда присутствующим при сгорании, она приводит к возникновению серной кислоты. Которая, в свою очередь, очень негативно влияет на двигатель.

Нередко в топливо добавляют воду. Зимой, в частности, это может спровоцировать замерзание влаги и блокировку фильтра.

Где заправляться, чтобы не получить "бодягу"

В то же время топливные эксперты советуют проживающим в малых населенных пунктах украинцам заправляться на больших АЗС. Ведь там риск получить некачественное топливо намного меньше.

Дело в том, что хотя "бодяги" в Украине и стало меньше, полностью с рынка она не исчезла. Продают же фальсификат в основном в небольших населенных пунктах.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, энергетический эксперт Александр Сиренко рассказал, что дальнейшее повышение цен на топливо весной-2024 является маловероятным. Ведь рынок перенасыщен ресурсом.

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