Цены на нефть значительно выросли: ситуация меняется из-за доллара

Мировые цены на нефть продолжают стабильно расти из-за ослабления доллара. 23 апреля цена на нефть марки Brent подскочила на 1,6%, до рекордных $88,42 за баррель.

Об этом сообщает Reuters. Вторник отметился резким подъемом цен на нефть, который привлек внимание инвесторов к экономическим показателям, особенно с учетом ослабления доллара.

Фьючерсы на нефть марки Brent подскочили на 1,6%, до 88,42 доллара за баррель, в то время как фьючерсы на нефть West Texas Intermediate выросли на 1,8%, до 83,36 доллара за баррель. Это движение на рынке нефти произошло в контексте падения индекса доллара США до минимального за неделю уровня.

Перенос внимания по напряженности на Ближнем Востоке на глобальную экономику также повлек за собой повышенный интерес к нефтяным рынкам. По данным S&P Global, деловая активность в США в апреле снизилась до четырехмесячного минимума, вызвав ослабление доллара, что обычно приводит к увеличению спроса на нефть среди инвесторов, ищущих альтернативные валютные активы.

Американский институт нефти сообщил, что запасы сырой нефти и бензина в США снизились на прошлой неделе. Однако дистилляты, включая дизельное топливо и мазут, выросли в соответствии с рыночными источниками.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, нефтепереработка на российских заводах в апреле 2024 года упала практически до годового минимума. НПЗ в РФ в апреле выдавали лишь 5,23 млн продукции в сутки, что является почти с самым низким уровнем с мая-2023. Ключевой причиной падения стали ремонты заводов, пострадавших от атак беспилотников СБУ.