АЗС готовятся стремительно менять стоимость топлива: украинцам рассказали, каких ожидать цен

В Украине ожидается существенное подорожание дизтоплива. По прогнозам, до конца текущей недели (15 марта) АЗС могут повысить стоимость ресурса с текущих средних 71,6 грн/ до 80 грн/л – т.е., сразу почти на 9 грн. Причина – на рынок начало поступать топливо, стоимость которого сформировалась после начала войны в Иране.

Об этом сообщил топливный эксперт Сергей Куюн. Он отметил: в дальнейшем же цены могут вырасти еще больше – до средних 90 грн/л.

"Математика очень проста. На выходных начало поступать дизельное топливо по цене, которая была сформирована за неделю – 70 грн/л. В оптовой сети цена – 82 грн/л, на станциях – 73 грн/л максимум. Однозначно, до конца недели цена будет тяготеть к 80 грн", – говорится в сообщении.

В целом же, отметил эксперт, на рынке сложилась сложная ситуация. Причиной же этого стало то, что в Европе сейчас наблюдается дефицит дизеля – поскольку регион в значительной степени зависит от импорта, в частности с Ближнего Востока. Что, признал он, будет давить на цены в Украине.

В то же время, отметил Куюн, существенного подорожания бензина ожидать не стоит. Ведь в отличие от дизтоплива, этого ресурса, по словам эксперта, на европейском рынке достаточно – там производят больше, чем потребляют.

Какие цены на АЗС сегодня

В целом, по данным "Консалтинговой группы А-95", ныне крупные сети продают бензин по 65,9-76,59 грн/л. В частности:

Самые высокие цены выставили на заправках KLO.

Самые низкие цены, по данным аналитиков, – на АЗС U.GO.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, в Украине в 2025 году было обнаружено и демонтировано 76 незаконных АЗС. А в январе 2026 года – еще 22 таких объекта. В марте же эта работа продолжилась. В частности, в Киевской области была прекращена работа сразу трех нелегальных АЗС.

