Автобусные перевозки в Украине начнут работать по-новому: что нужно знать водителям и пассажирам

В Украине ввели новые правила работы водителей автобусов и коммерческого пассажирского транспорта. На международных перевозчиков наложены новые обязательства, а еженедельный отдых продолжительностью 45 часов больше нельзя проводить в автобусе. При этом ключевые ограничения по времени вождения остались прежними – не более 9 часов в день, обязательный 45-минутный перерыв после 4,5 часов за рулем и отдельные ограничения для ночных рейсов.

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Об этом сообщает Министерство восстановления, инфраструктуры и транспорта. Новые нормы вступили в силу 26 июля 2026 года и приводят украинское законодательство в соответствие с европейскими правилами организации труда водителей.

Прежде всего изменения касаются компаний, осуществляющих регулярные и нерегулярные коммерческие автобусные перевозки пассажиров. Кроме того, впервые четкие требования к режиму труда и отдыха распространились на водителей, осуществляющих международные перевозки пассажиров по заказу, а также на международные перевозки такси на транспорте, рассчитанном более чем на пять пассажирских мест.

Сколько часов теперь можно управлять автобусом

Основные ограничения для водителей остались без изменений. В частности, водитель автобуса может находиться за рулем не более 9 часов в сутки. Только два раза в течение недели это время разрешено увеличить до 10 часов. Также сохраняются и другие ограничения:

не более 56 часов вождения в течение недели;

не более 90 часов за две недели;

после каждых 4,5 часов вождения водитель должен сделать обязательный перерыв не менее чем на 45 минут.

По желанию его можно разделить на две части — сначала 15 минут, а затем еще 30.

Спать в автобусе больше не разрешат

Одно из важнейших нововведений касается еженедельного отдыха. Отныне, если водитель должен отдыхать не менее 45 часов, он больше не может проводить это время в салоне или кабине автобуса.

Обеспечить нормальные условия для отдыха должен именно перевозчик. Это означает, что транспортная компания должна организовать проживание или другое подходящее место, где водитель сможет полноценно восстановить силы перед следующим рейсом.

Еще одно важное изменение касается ночных автобусных маршрутов. Если водитель работает в период с 22:00 до 06:00, продолжительность его смены теперь не может превышать 10 часов. Такое ограничение введено для снижения утомляемости водителей, ведь именно ночные рейсы считаются одними из самых сложных.

Контроль станет более строгим

Для автобусов, осуществляющих международные перевозки, по-прежнему остается обязательным использование тахографов — специальных устройств, автоматически фиксирующих время движения, скорость, перерывы и отдых водителя. Кроме того, увеличен срок хранения соответствующих записей.

Если раньше информацию необходимо было хранить в течение более короткого периода, то теперь данные о режиме труда и отдыха водителя должны храниться 56 дней, а предприятия обязаны архивировать эти записи в течение двух лет.

Для кого сделали исключения

В то же время новые правила не распространяются на отдельные категории перевозок. В частности, от требований, касающихся тахографов и режима труда, освобождены транспортные средства сил безопасности и обороны, аварийные и экстренные службы, часть коммунального, почтового и сельскохозяйственного транспорта, а также перевозки, осуществляемые в районах боевых действий или для нужд обороны государства.

В министерстве отмечают, что обновление правил является частью адаптации украинского транспортного законодательства к нормам Европейского Союза. Ожидается, что новые требования помогут сделать автобусные перевозки более безопасными как для водителей, так и для пассажиров, а также улучшат условия труда работников отрасли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине обновили сроки действия водительских удостоверений. Вместо документа на 30 лет, как было раньше, автомобилисты смогут оформить 5- или 15-летние удостоверения, в зависимости от выбранной категории транспортного средства.

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