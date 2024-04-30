Австрийская OMV подала на "Газпром" в международный арбитраж: причины

Австрийская компания OMV, ведущая в сфере нефтегазовой промышленности, взяла на себя инициативу начать международное арбитражное разбирательство с целью защиты своих прав, которые нарушаются в контрактах с "Газпромом". Отмечается, что "Газпром" до этого также инициировал производство в Арбитражном суде.

Об этом сообщил генеральный директор OMV Альфред Штерн в интервью для агентства APA. "Мы инициировали несколько арбитражных производств для защиты прав OMV", – отметил Штерн.

Одним из аспектов являются доли компании в Южнороссийском газовом месторождении, которые фактически были экспроприированы указом президента РФ и переданы российским корпорациям. OMV также отмечает, что в последние недели "Газпром" инициировал судебное производство в Арбитражном суде Санкт-Петербурга против OMV.

Производство было подано 22 марта, а суть претензий неизвестна. Других исков, участником которых была бы OMV Exploration & Production GmbH, в картотеке нет. "Мы считаем эти процессы нелегитимными и не признаем юрисдикцию петербургского суда, поскольку мы заключили договор о том, как и где должны разрешаться возможные споры", – подчеркнул генеральный директор OMV.

По информации росСМИ, это не первый иск "Газпрома" к зарубежным компаниям. В начале марта стало известно об исковых требованиях к польским компаниям Europol Gaz (СП "Газпрома" (48,82%) и нефтяной Orlen, сумма – $933,6 млн ($710 млн и 886,3 млн польских злотых), дело также находится в Арбитражный суд Санкт-Петербурга.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер представила законопроект, предусматривающий полный отказ от российского газа до 2028 года. Фактически РФ потеряет последнего крупного покупателя голубого топлива в Европе.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber . Не ведитесь на фейки!