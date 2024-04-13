Приготовили полный отказ от газа из России: в Австрии тайно разработали документ, который ударит по РФ

Министр энергетики Австрии Леоноре Гевесслер представила законопроект, который предполагает полный отказ от российского газа к 2028 году. Фактически РФ потеряет последнего крупного покупателя голубого топлива в Европе.

Об этом пишет газета Kleine Zeitung, в распоряжении которой оказался этот документ. Из него следует, что поставщиков газа обяжут предъявлять доказательства того, что каждый год они увеличивают долю топлива, приобретенного не в России. К 2028-му доля нероссийского газа в стране должна достичь 100%.

В феврале 2024-го доля поставок из РФ в общем газовом импорте Австрии составила 87%, тогда как два года назад этот показатель равнялся 79%. В феврале Гевесслер заявила о планах изучить варианты выхода из долгосрочных контрактов между OMV и "Газпромом".

Они действуют до 2040 года. Позже в OMV заявили, что для отказа от российского газа законодателям надо создать правовую основу, при необходимости компания сможет поставлять потребителям в Австрии на 100% нероссийский газ. Как отмечал в марте министр иностранных дел республики Александер Шалленберг, Австрия планирует к 2027 году полностью отказаться от российского газа.

Как сообщал OBOZ.UA, российские нефтяные компании столкнулись с многомесячными задержками или вообще блокировкой платежей от своих заграничных покупателей. Речь идет об оплате нефти и продуктов ее переработки (топлива), которые экспортируются из РФ в Китай, Турцию и Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ). Эти страны стали более осторожно подходить к сделкам с Россией, опасаясь вторичных санкций США.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!