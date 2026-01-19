Авиаотрасль Кремля не выдержала импортозамещения: россиянам разрешат летать на советских "ведрах"

В 2026-2027 годах российские авиакомпании вынуждены расконсервировать старые советские и западные самолеты, чтобы компенсировать острый дефицит воздушных судов. Провал программы импортозамещения и санкции привели к тому, что вместо новых лайнеров авиация РФ делает ставку на изношенный флот и технику, выведенную из эксплуатации еще во время пандемии.

Об этом пишут росСМИ, ссылаясь на заявления госкорпорации "Ростех". По информации, в 2026-2027 годах авиакомпании получат 12 расконсервированных самолетов разных типов, речь идет о:

девяти самолетах семейства Ту-204/214;

одном Ан-148;

двух Ил-96.

Процесс восстановления этих воздушных судов стартовал еще в 2022 году, сразу после введения санкций против российской гражданской авиации. На начало 2026 года 10 из 12 самолетов уже возвращены в строй, остальные планируют достроить и сертифицировать в ближайшее время.

Среди авиакомпаний, которые получат эти борта, называют Red Wings и еще несколько перевозчиков, работающих преимущественно на внутренних маршрутах. Параллельно российские авиаперевозчики пытаются реанимировать и иностранные самолеты, которые остались в собственности после выхода западных лизингодателей.

В частности, авиакомпания "Россия" планирует наращивать парк двухпалубных Boeing 747, доставшихся ей после банкротства "Трансаэро". Сейчас в эксплуатации уже находятся два таких самолета. По данным источников в компании, в ноябре 2025 года был восстановлен третий 24-летний Boeing 747 и четвертый борт планируют вернуть в эксплуатацию до 2027 года.

Отмечается, что эти самолеты были поставлены на длительное хранение еще во время пандемии COVID-19. В то же время их обслуживание и модернизация все чаще происходят за пределами России – в так называемых "дружественных" странах. В частности, эксперты называют Иран, который имеет опыт эксплуатации авиации в условиях санкций.

По данным Росавиации, по состоянию на октябрь 2025 года парк основных российских авиакомпаний составлял 1088 самолетов из 1135 имеющихся, причем 67% из них – иностранного производства. Именно эти борта являются наиболее проблемными из-за недостатка запчастей и официального сервиса.

Авиаэксперты признают, что восстановление законсервированных самолетов – вынужденный шаг, направленный на восполнение дефицита техники. По словам основателя сервиса RunAvia Андрея Патракова, в 2024 году российская авиация фактически вышла на предел своих возможностей.

В пиковый летний сезон средняя загрузка кресел превышала 96%, а в отдельные часы более 75%. Любое сокращение парка автоматически приводит к падению пассажиропотока, что и стало заметно в 2025 году.

Руководитель Росавиации Дмитрий Ядров ранее предупреждал, что до 2030 года из авиапарков может выбыть 230 российских и 109 иностранных самолетов. Среди причин – физический износ, дефицит комплектующих и невозможность полноценного ремонта.

По оценкам отраслевых экспертов, российские перевозчики уже сегодня используют 100% исправных самолетов, а ежегодно списывается 2-3% воздушных судов, новые же борта брать фактически негде. После введения санкций в 2022 году российское правительство утвердило масштабную программу развития собственного авиапрома. Согласно ей, в 2023–2025 годах отрасль должна была выпустить 127 новых самолетов, в частности Superjet, Ил-114 и Ту-214.

Однако реальность оказалась значительно скромнее: за три года гражданская авиация РФ получила лишь 13 новых бортов – 12 Superjet и один Ту-214. Причем последний так и не используется для пассажирских перевозок, ведь на нем летает вице-премьер РФ Денис Мантуров.

Таким образом, вместо обещанного технологического прорыва российская авиация все больше опирается на восстановление устаревших самолетов, продление сроков их эксплуатации и обслуживание в обход санкций. Отмечается, что это позволяет временно поддерживать авиасообщение, но в то же время усиливает риски безопасности и повышает расходы на содержание флота.

