АРМА продала на Закарпатье землю, которую оценили в миллиард, всего за 90 млн: Дума обратилась к Свириденко

Бывшая глава АРМА Елена Дума обратилась к премьер-министру Юлии Свириденко из-за продажи земли на Закарпатье всего за 89,5 млн грн. Дума утверждает, что когда она возглавляла АРМА, эту землю оценили почти в ' млрд грн.

"8 января 2026 года АРМА продало более 460 га земли на полонине Боржава (Закарпатская область) за 89,5 млн грн. Особенно интересным является факт того, что при моем руководстве эти земельные участки были оценены в более чем 1 млрд грн", – отметила Дума в своей публикации в Facebook.

Речь идет о земле в Мукачевском и Хустском районах. Это территория Карпат, включающая верхнюю и нижнюю станции горнолыжного подъемника. Это о развитии, инфраструктуре и ответственном инвесторе.

Уполномоченные лица АРМА в 2024 году провели всю необходимую работу: осмотрели арестованные активы, собрали необходимую информацию и документы для реализации, обеспечили их независимую оценку и публикацию актива (https://t.me/olena_duma_arma/3314) в системе Прозорро.Продажи. Три лота. Стартовая цена – более 1,067 млрд грн. Однако три аукциона – были без участников.

В 2025 году, после повторной оценки, обеспеченной организатором торгов ЧП "ТЕНДЕР ОНЛАЙН", актив был выставлен для реализации по цене 827 447 500 грн. 7 июля 2025 года состоялись торги. Опять – без участников.

Имущество по рекомендациям и в сотрудничестве с САП было распределено на три отдельных лота, которые и были опубликованы в системе Прозорро.Продажи. Продажа состоялась фактически по минимально возможным ценам, а средняя стоимость одной сотки приобретенной на аукционе земли составила около 2 тыс. грн.

"В ноябре 2024 года и в начале 2025 года АРМА рассчитывала получить за эти земли более чем 1 млрд грн. Вот пример, что произошло с независимым антикоррупционным органом после так называемой реформы. Это не единственный пример, наряду с назначением адвоката медведчука на руководящую должность в АРМА, которые являются прямым свидетельством нарушения законов и не обеспечения интересов государства", – написала Дума.

Дума в своей заметке это не отметила, однако:

Участок площадью 26,7366 га, стартовая цена которого составляла 10,4 млн грн, приобрел Андрей Винграновский всего за 5,4 млн грн. Винграновский является мужем Юлии Левочкиной – сестры Сергея Левочкина.

Также Винграновский стал владельцем участка 199,1488 га заплатив за него лишь 39,1 млн грн при стартовой цене 75,2 млн грн.

Третий участок площадью 234,77 га, начальная цена которого составляла 88,2 млн грн, продали на этих торгах за 45 млн грн. Его приобрел Власюк Игорь, основатель ООО "Боржава Есет", конечным бенефициарным владельцем которой является тот же Винграновский, муж Юлии Левочкиной.

