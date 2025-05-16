Аренда 1-комнатной квартиры "съедает" почти всю зарплату: где в Украине сложнее всего снимать жилье

Больше всего зарплаты аренда 1-комнатной квартиры "съедает" в Ужгороде. Там за съем такого жилья придется отдать сразу 78% среднего месячного заработка. Меньше всего – в Харькове, 18%.

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Кроме того, рассказали на крупном профильном портале, отдавать сравнительно небольшую часть зарплаты за аренду 1-комнатной квартиры нужно в Запорожье – 25%. А также в Николаеве – 30%.

В то же время, кроме Ужгорода, огромную часть заработка съем жилья "съедает" в Луцке и Львове – по 70%. А также в:

Киеве – 63%;

Ивано-Франкковске – 60%.

Сколько стоит снять 1-комнатную квартиру

В целом аренда 1-комнатных квартир в Украине стоит от 4 000 до 18 800 грн. Больше всего нужно платить в:

Ужгороде – 18 800 грн;

Киеве, Львове – 17 500 грн.

Дешевле всего арендовать такое жилье в Харькове – 4 000 грн. А также в:

Запорожье – 5 000 грн;

Николаеве – 6 000 грн;

Кропивницком – 7 000 грн.

Какие зарплаты в Украине

В то же время, по данным крупного кадрового портала, предлагаемые зарплаты в крупных городах Украины колеблются от средних 17 500 до 28 400 грн. Больше всего работодатели готовы платить украинцам в Киеве – в среднем, собственно, 28 400 грн. А также:

Львове – 25 000 грн;

Ужгороде – 24 500 грн;

Днепре – 23 800 грн;

Черновцах – 23 500 грн.

Меньше всего – в Сумах, где предлагают в среднем 17 500 грн. А также:

Кривом Роге – 18 000 грн;

Кропивницком, Чернигове, Херсоне – 19 000 грн.

Как правильно снимать квартиры

В то же время в Украине нередки случаи мошенничества с арендой жилья. Чаще всего квартира или дом сдается без согласия владельца, принадлежит другим лицам либо же находится в ипотеке. Впрочем, застраховать себя от недобросовестных арендодателей можно – для этого нужно заключить соответствующий договор.

Как рассказали специалисты "Юридического советника для ВПЛ", такой документ должен включать в себя несколько параметров. В частности:

ФИО и адреса сторон.

"Можно указать и паспортные данные, но это не является строгим требованием", – отмечают юристы.

Объект аренды.

Обязательно следует прописать, квартира это, комната, жилой дом или его часть и т. д.

Дата заключения договора и срок, на который он заключается.

Важно указать способ продления договора и его прекращения. Например, договор продлевается автоматически, если за месяц до даты его окончания ни одна из сторон не изъявила желания прекратить договор, или другой вариант.

Размер и порядок оплаты.

Важно детально прописать, каким образом будет производиться оплата. В частности, на банковский счет или наличными.

"В случае безналичной оплаты храните выписки или квитанции. Оплачивая наличными, составьте приложение к договору, или акт приема-передачи произвольной формы, или расписку", – советуют специалисты.

Порядок осуществления коммунальных платежей.

Нужно указать, кто именно и в какие сроки их осуществляет.

Вопрос страхового депозита и его возврат.

"Страховой депозит – это сумма, которую вы передаете арендодателю вместе с первым взносом за аренду "в счет последнего месяца". Для арендодателя он гарантирует сохранность квартиры и имущества внутри. То есть, если, например, будет сломана мебель или техника, при выезде арендатора будет удержана стоимость причиненного ущерба из этого депозита. Из него же удержат долги за неоплаченные коммунальные услуги или арендные платежи", – отмечают юристы.

Акт приема-передачи.

В нем нужно подробно описать состояние квартиры, указать, какие в ней находятся вещи и как они выглядят.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время при поиске работы украинцы запрашивают более высокие зарплаты, чем готовы им предложить работодатели. В среднем в своих резюме соискатели указывают желаемый доход в 28 265 грн, тогда как средняя зарплата в вакансиях составляет 23 421 грн. Т.е. работодатели готовы платить почти на 5 000 меньше того, что просят украинцы.

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