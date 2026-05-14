"Сильпо" хочет приобрести сразу четыре сети супермаркетов, которые уходят с рынка: АМКУ рассмотрит сделку

"Сильпо" хочет приобрести часть активов львовской группы "Евротек", которая владеет сетями супермаркетов "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал", а разрешение на сделку сейчас рассматривает Антимонопольный комитет Украины (АМКУ). Владельцы этих сетей закрывают все магазины до 31 мая из-за многолетней убыточности, планируя сосредоточиться на девелоперских и социальных проектах.

Об этом сообщила пресс-служба АМКУ, а рассмотрение заявлений запланировано на 14 мая. Если сделку согласуют, часть магазинов, которые сейчас работают под брендом "Арсен" и другими марками группы, может вскоре перейти под управление "Сільпо" или быть переформатирована под новый бренд.

Речь идет не о покупке всей компании, а о приобретении контроля над активами группы "Евротек" через компанию ООО "Сильпо-Фуд", которая управляет сетью супермаркетов "Сильпо". В частности, в заявке в АМКУ говорится о получении контроля над:

объектами недвижимости;

торговым оборудованием;

инфраструктурой магазинов.

"Сильпо" может получить готовые торговые площади в ряде городов, что значительно ускорит расширение сети без необходимости строить новые супермаркеты с нуля. Ранее группа компаний "Евротек" официально подтвердила, что все супермаркеты "Арсен", "Фреш", "Союз" и "Квартал" прекратят работу 31 мая 2026 года.

В компании объяснили это изменением бизнес-стратегии и желанием сосредоточиться на девелоперских проектах и социальных инициативах. CEO и акционер группы Михаил Весельский назвал выход из розничного бизнеса "плановым" и "контролируемым", отметив, что компания имеет достаточно ресурсов для выполнения всех обязательств перед работниками, поставщиками и партнерами.

Впрочем, финансовые показатели свидетельствуют, что ритейлер уже несколько лет работал в сложных условиях. По данным YouControl, юридическое лицо сетей – ООО "Альянс Маркет" в 2025 году увеличило выручку на 21,2%, до 3 млрд грн.

Однако даже несмотря на рост продаж компания оставалась убыточной. В прошлом году ее чистый убыток вырос еще на 27,6% и достиг 73 млн грн, что стало одним из худших финансовых результатов за последние годы. Именно финансовые трудности, вероятно, также стали одним из факторов, которые повлияли на решение о закрытии розничного направления.

Группа работает на украинском рынке с 1995 года и объединяет несколько региональных брендов. Самая известная сеть "Арсен" была сосредоточена преимущественно в:

Львовской области;

Ивано-Франковской области;

Ровенской области.

В самом Львове работало около шести супермаркетов "Арсен". Сеть "Союз" имела 14 магазинов в Чернигове, Житомире, Киеве, Прилуках и других городах.

Бренд "Квартал" насчитывал 23 эконом-магазина, а "Фреш" развивал 9 супермаркетов в Кривом Роге, Херсоне и Ровно. В компании уже заявили, что позаботились о передаче своих торговых площадей другим крупным игрокам рынка.

Окончательное решение теперь зависит от Антимонопольного комитета Украины, который должен оценить, не приведет ли сделка к чрезмерной концентрации на рынке. Если разрешение будет предоставлено, украинские покупатели уже в ближайшие месяцы могут увидеть смену вывесок на многих знакомых супермаркетах.

