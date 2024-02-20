Аэропорт "Борисполь" может возобновить работу через три недели: кто работает над восстановлением и что нужно для открытия

Международный аэропорт "Борисполь" может снова возобновить свою работу и принимать авиарейсы всего за три недели. Для этого нужно будет только получить разрешение на полеты.

Об этом сообщил телеканал espreso.tv. Он не работает с начала полномасштабного вторжения РФ в Украину.

Так, в настоящее время Международный аэропорт "Борисполь" все еще не работает и кроме работников аэропорта, а это более 3,5 тысячи человек, которые поддерживают весь комплекс в надлежащем состоянии, здесь никого нет.

"Как говорят в руководстве, нужно 3 недели, чтобы полностью снова принимать и отправлять рейсы", – добавил журналист.

На опубликованном телеканалом фото и видео можно увидеть, что помещение терминала "Д", где проходили съемки, в хорошем состоянии.

Напомним, перед тем как восстанавливать гражданское авиасообщение, Украине нужно радикально решить вопрос безопасности. Ведь война продолжается, и именно аэропорты могут стать желанными целями для врага. Но это не единственная сложность с возвратом перелетов – также есть серьезные проблемы со страхованием и отсутствием регламентов для военного времени.

Как сообщал OBOZ.UA, в нескольких районах Киева в четверг, 1 февраля, украинцы могли услышать некий "гул" в небе. Как оказалось, над столицей пролетал самолет.

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