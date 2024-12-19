"Не дадим зарабатывать на нашей крови": Зеленский пристыдил Фицо и объяснил, почему Украина остановит транзит газа из России

Украина не позволит, чтобы страна-поставщик газа в Европейский Союз (ЕС) получала его транзитом из России. И стыдно думать о заработке на дешевом российском газе, когда украинцы отдают свою жизнь за собственную свободу и независимость.

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Об этом, отвечая на вопросы журналистов после заседания Совета Европы 19 декабря, заявил президент Украины Владимир Зеленский. Он отметил, что донес до премьер-министра Роберта Фицо эту позицию.

"Мы абсолютно честны, открыты и прямы в своих шагах. Мы не будем заниматься продолжением транзита российского газа. Мы не будем давать возможность зарабатывать дополнительные миллиарды на нашей крови", – сказал Зеленский.

Он пояснил, что любая страна, получая дешевые товары от России, обязательно попадет в зависимость от РФ, поскольку это является политикой Кремля. Именно поэтому Украина больше не будет предоставлять свою территорию для транзита российского газа.

"Сегодня мы с коллегами разговаривали, говорила Словакия, премьер-министр. Я ему четко объяснил: если это будет газ не России, а другой страны, мы должны это знать. Мы не хотим играть в то, что это будет другая страна, но получает газ от России, а потом транзитирует как свой. Это то же самое, что продолжать зарабатывать на этой войне и передавать деньги России", – подчеркнул украинский президент.

Зеленский отметил, что до окончания войны через Украину пройдет транзит только такого газа, за который не получает деньги РФ. Это принципиальная позиция Украины, поскольку агрессора нужно лишить возможности дополнительных заработков.

"Когда сегодня Словакия поднимала этот вопрос и говорила, что может терять какие-то деньги... Украина теряет гораздо больше. И во время войны даже стыдно говорить о каких-то деньгах, потому что Украина теряет людей. Но если говорить совсем прагматично, то Украина гораздо больше теряет на энергетике из-за этой войны", – сказал Зеленский.

Как Россия накинула на Словакию газовую "удавку"

Ранее Роберт Фицо уже неоднократно выражал надежду на возможность продолжения поставок газа через Украину. Даже несмотря на то, что украинское правительство отказалось продлевать контракт на транзит российского газа через свою территорию на фоне войны с Россией, Фицо надеется найти альтернативные пути для продления газовых поставок.

По его словам, для Словакии критически важно продолжить получать газ через Украину, поскольку покупка газа из других источников может обойтись стране на 220 миллионов евро больше транзитного пути через Украину. Кроме того, это может повлечь за собой повышение цены на газ в Европе в целом.

Также Фицо рассказал о схеме, по которой Украина останется транзитной страной, но не будет напрямую транспортировать российский газ, а только газ, владельцем которого будет другая сторона. Словацкий премьер выразил надежду на поддержку Европейской комиссии в поиске решения.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, премьер-министр Украины Денис Шмыгаль рассказал о том, что соглашение между Украиной и Россией о транзите газа завершается 1 января 2025 года. Киев не будет его продлевать, однако Украина не против транспортировать через свою ГТС любой газ, кроме российского.

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