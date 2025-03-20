ЕС отказался от идеи полной конфискации замороженных активов РФ – СМИ

Европейский Союз (ЕС) больше не обсуждает полную конфискацию замороженных активов РФ. Сообщается, что против такой инициативы выступил ряд стран блока, однако не уточняется, какие именно.

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Такое решение было принято в хоче саммита ЕС 20 марта, сообщает DW, ссылаясь на текст выводов саммита. Документ пока не был опубликован официально. "Евросоюз прекратил дискуссию о конфискации замороженных российских активов", – утверждает издание.

"В соответствии с законодательством ЕС, российские активы должны оставаться без движения до тех пор, пока Россия не прекратит свою агрессивную войну против Украины и не компенсирует ей ущерб, нанесенный этой войной", – сказано в документе.

Утверждается, что такой текст утвердили лидеры стран ЕС без изменений. Против конфискации более 200 млрд евро суверенных российских активоввыступали несколько стран Евросоюза, отмечается в сообщении. Среди аргументов противников:

законодательство ЕС;

опасность подобного прецедента "для европейской конкурентоспособности на рынке финансовых услуг";

необходимость поддерживать Украину на проценты от этих средств;

возможность использовать тему замороженных активов в качестве рычага влияния на Россию.

В документе при этом также содержатся другие упоминания об РФ в контексте ее войны против Украины, сообщает издание. В частности, отмечается, что ЕС готов "усиливать санкционное давление на Россию". Речь идет не только о введении новых ограничений, но и об усилении контроля за соблюдением уже действующих санкций.

Напомним, сразу после начала полномасштабной агрессии России в 2022 году страны "Большой семерки" (G7) заморозили около 300 млрд долларов активов Центрального банка РФ. Почти 200 млрд долларов из этой суммы хранится в центральном депозитарии в Бельгии – Euroclear.

В 2024 году страны G7 договорились о механизме использования доходов от этих активов для погашения ссуд Украины на сумму $50 млрд, но "базовые" активы остаются неприкосновенными. Некоторые европейские страны, включая Польшу и страны Балтии, давно настаивали на конфискации "тела" российских активов, но ключевые страны ЕС и Еврокомиссия отказывались от этого из-за опасений, что отъем государственного имущества создаст прецедент в международном праве.

Однако в начале 2025 года на фоне обострения отношения Украины и США правительства Франции и Германии несколько изменили свою позицию. Они предложили конфисковать российские активы, если Москва нарушит будущее соглашение о прекращении огня в Украине.

Также во время переговоров с президентом США Дональдом Трампом его французский коллега Эммануэль Макрон упоминал, что немедленная конфискация активов РФ станет проявлением "неуважения к международному праву". Но эти деньги, по мнению Макрона, могут быть "частью переговоров о завершении войны".

Кроме того, десятки европейских депутатов обратились к королю Бельгии Филиппу с просьбой содействовать конфискации более замороженных российских активов и передать их Украине. А министр по европейским делам председательствующей в ЕС Польши Адам Шлапка заявлял, что Совет ЕС готов рассматривать "все возможные" решения касательно дальнейшего использования замороженных активов России.

Как сообщал OBOZ.UA, 20 марта Украина получила 1 млрд евро в счет доходов от российских замороженных активов. Это уже второй транш от Европейского Союза (ЕС) в рамках соответствующей инициативы "Большой семерки" (G7).

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