Абрамович отказался отдавать Украине миллиарды от продажи "Челси": какой ультиматум выдвинул

Российский миллиардер Роман Абрамович отказался передавать Украине 2,5 млрд фунтов стерлингов от продажи подсанкционного футбольного клуба "Челси". В обмен на выполнение этого условия олигарх требует от властей британского острова Джерси прекратить расследование в его отношении.

Как пишет The Times, Абрамович собирается проигнорировать требования премьер-министра Великобритании Кира Стармера о передаче всех средств, полученных от сделки с "Челси". По данным издания, олигарх уже нанял команду юристов для участия в судебном процессе.

Так, Абрамович, вероятно, готовит встречный иск к Джерси на сумму около 2,5 млн фунтов. Интересно, что в числе защитников олигарха – экс-советник президента США Дональда Трампа Эрик Хершманн.

Передача средств от продажи "Челси" в фонд помощи Украине была одним из условий завершения сделки по продаже лондонского клуба. Так как это условие пока не было выполнено, более 2 млрд фунтов, а также проценты на 150 млн фунтов еще с 2022 года заморожены на банковском счете компании Абрамовича Fordstam.

В общей сложности суды Джерси заморозили активы бизнесмена на сумму больше пяти миллиардов фунтов. Это связано с расследованиями по отмыванию денег и уклонению от санкций.

Камнем преткновения стала разница в видениях того, кому именно должны достаться эти средства. Сам Абрамович заявлял, что деньги должны пойти на пользу "всем жертвам войны в Украине", включая пострадавших россиян.

Однако власти Великобритании настаивают, что средства должны быть направлены исключительно на гуманитарную помощь Украине – пострадавшим мирным жителям, на восстановление инфраструктуры, поддержку беженцев и тому подобное.

Что произошло ранее

12 марта 2022 года правление английской Премьер-лиги (АПЛ) сняло Романа Абрамовича с должности директора футбольного клуба "Челси". Это произошло, когда из-за нападения России на Украину Великобритания 10 марта ввела санкции против российского бизнесмена.

Все активы Абрамовича в Британии были заморожены, то есть прямая продажа "Челси" была фактически заблокирована. Однако Абрамович пообещал перевести средства от продажи в фонд помощи Украине и заключил соответствующую сделку с властями.

Абрамович официально продал "Челси" в мае 2022 года за 5 млрд евро. Владельцем лондонской команды стал консорциум американских инвесторов во главе с Тоддом Бели.

Как сообщал OBOZ.UA, даже при выполнении условий сделки по продаже "Челси", пострадавшим от войны в Украине может достаться меньше половины суммы. Большая часть средств числится как задолженность перед компаниями Романа Абрамовича.

