Украину кинули с деньгами от продажи 'Челси'

Из 2,35 млрд фунтов (2,66 млрд евро), вырученных за продажу "Челси", пострадавшим от войны в Украине может достаться меньше половины пишет The Daily Mail. Большая часть суммы числится как задолженность перед компаниями Романа Абрамовича, и он, судя по отчетности, не собирается списывать эти деньги.

После санкций против российского миллиардера и его связей с диктатором РФ деньги от сделки в 2022 году были заморожены и публично обещаны на гуманитарные нужды Украины. Теперь же выяснилось, что 1,54 млрд фунтов (1,74 млрд евро) заявлены как займы, которые должны быть возвращены структурам Абрамовича, и только "чистые поступления" могут поступить в благотворительный фонд.

Согласно опубликованным данным, реальная сумма помощи может составить около 987 млн фунтов (1,04 млрд евро) . Эксперт по футбольным финансам Киран Магуайр заявил The Times:"Ожидание, что вся выручка от продажи "Челси" достанется жертвам войны в Украине, оказалось преувеличенным".

Правительство Великобритании уже выразило раздражение отсутствием прогресса и напомнило о готовности идти в суд, чтобы разблокировать средства. Абрамович же настаивает, что помогать нужно и украинцам, и россиянам, а деньги по-прежнему заморожены: разрешение должен дать ведомственный орган по санкциям.

Как сообщал OBOZ.UA, Абрамович впервые пообещал выплатить компенсацию "всем жертвам войны на Украине" после того, как 2 марта 2022 года выставил "Челси" на продажу, за восемь дней до того, как попал под санкции из-за предполагаемых связей с Владимиром Путиным.

Поскольку огромный фонд остался нетронутым на замороженном счете, а Великобритания и Европа настаивали на том, чтобы он тратился исключительно внутри границ Украины, в частном порядке были выдвинуты альтернативные предложения по его активам.

