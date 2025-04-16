51 банк со штрафами: украинских финансистов наказывают за нарушения – кого больше всего

По итогам 2024 сразу 51 украинский банк оплатил штрафы и пени в разных размерах и только в десяти не зафиксировали таких взысканий в балансах. Наибольшие санкции применились к Коминбанку и государственному Ощадбанку.

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Так данные содержатся в официальной отчетности, публикуемой Национальным банком Украины (НБУ) на своем сайте в разделе "Оборотно-сальдовый баланс банков". Так, в пятерку банков, в прошлом году уплативших наибольшие штрафы, вошли:

Коминбанк – 35,3 млн грн (на 77% меньше показателя 2023 года);

Ощадбанк – 34,1 млн грн (на 8,7% больше);

Банк 3/4 – 28,1 млн грн (на 100% больше);

РВС Банк – 24,4 млн грн (в 6,5 раз больше);

Банк Альянс – 19,9 млн грн (в 4,6 раза больше).

В топ-10 крупнейших штрафников вошли и другие структуры – государственный Приватбанк (13,7 млн грн уплаченной пени и штрафов) в том числе, а также Универсалбанк (monobank) с 13,6 млн грн штрафов, входящий в лидеры розничного бизнеса. Хотя и существенно снизили выплаты по наказаниям по сравнению с 2023 годом.

Если оценивать динамику прироста размера уплаченных штрафов в деньгах, то можно выделить Банк 3/4. Он увеличил сумму уплаченных наказаний сразу на 28,1 млн грн (до 28,1 млн грн) после нулевого показателя до того, а еще РВС Банк – на 20,7 млн грн (до 24,4 млн грн) и Банк Альянс – на 15,5 млн грн (до 19,9 млн грн).

Чаще и в наибольшем размере банки обычно штрафует регулятор - Национальный банк, в частности, за нарушения в сфере финансового мониторинга. Уже реже наказывают налоговые и другие государственные органы.

К примеру, вышеупомянутый Коминбанк в прошлом году получил от НБУ два штрафа из финмона : в июле 2024-го на 31 млн грн и на 2 млн грн в августе. И за те же финмоновские нарушения на 33,8 млн грн регулятор наказал государственный Сбербанк в мае.

Из структур, которые в 2024 году существенно уменьшили платежи по штрафам, можно выделить Укрсиббанк – сразу на 99,9% (до 29 тыс. грн), ПУМБ – на 99,9% (до 37 тыс. грн) и Креди Агриколь Банк – на те же 99,9% (до 28). И, конечно, банки, которые уменьшили штрафование до нуля.

Без уплаченного штрафа по итогам 2024 года осталась такая десятка банков :

Международный инвестиционный банк;

ИНГ Банк Украина;

Банк "Траст-Капитал";

Банк Авангард;

Пиреус Банк МКБ;

Индустриалбанк;

Первый инвестиционный банк;

Кредит Европа Банк;

Поликомбанк;

Дойче Банк ДБУ.

Общий размер уплаченных банками штрафов в прошлом году сократился в 2,3 раза – с 687,5 млн грн в 2023 году до 302,7 млн грн в 2024-м.

Как сообщал OBOZ.UA, Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидируемых банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 224 млн. грн.

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