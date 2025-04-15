В Украине выставили на продажу активы сразу 5 банков: список названий

Фонд гарантирования вкладов физлиц (ФГВФЛ) планирует продать активы ряда ликвидирующихся банков. Начальная цена реализации всех лотов составляет 224 млн грн.

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Об этом сообщили в самом фонде. Там отметили, что в течение рабочей недели (до 18 апреля) запланирована продажа активов таких банков:

Мегабанк;

Проминвестбанк;

МР Банк;

КСГ Банк;

Айбкос Банк.

"На этой неделе (14-18 апреля) в системе Prozorro.Продажи запланирована продажа активов 5 банков, ликвидируемых Фондом гарантирования вкладов. Начальная цена реализации всех лотов составляет 224 млн грн", – говорится в сообщении.

Какие активы банков продают

При этом подчеркивается: из общей суммы на почти 119,1 млн грн выставлены на продажу права требования по кредитам. А кроме того:

на 103,3 млн грн – объекты недвижимого имущества, земельные участки и другие основные средства;

на 1,6 млн грн – дебиторская задолженность перед банками.

Сколько денег заработали на продаже активов банков

В свою очередь, директор-распорядитель Фонда Ольга Билай ранее сообщила: в 2024 году общие поступления от находящихся в процессе ликвидации банков составили 3,8 млрд грн. Из которых 40% были получены от продажи имущества на аукционах Prozorro.Продажи.

"Мы видим, что спрос на активы есть, даже несмотря на риски и недостаточную уверенность в долгосрочной перспективе. Но здесь все зависит от качества активов. Некоторые мы продаем по очень хорошей цене", – рассказала она.

При этом Билай подчеркнула: главными покупателями таких активов являются украинские инвесторы. Которые, по ее словам, удерживают спрос на хорошем уровне.

"Спрос из-за границы меньше. Из-за военных рисков", – признала Билай.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее же НБУ отозвал банковскую лицензию у АТ "Банк Портал" и исключил сведения о нем из Государственного реестра банков. Причиной стало обращение самого банка – после того, как единственный акционер учреждения сначала принял решение о прекращении осуществления им банковской деятельности без прекращения юридического лица, а потом и о завершении осуществления им банковской деятельности.

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