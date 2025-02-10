В Украине сдают квартиру с туалетом и ванной у входной двери: цена аренды. Видео

В Николаеве сдают 1-комнатную квартиру с унитазом у входной двери. Там же расположена и ванная. Цена суточной аренды составляет 799 грн. При этом и туалет, и ванная не ограждены ни стеной, ни какой-либо ширмой – и увидеть человека, занимающегося соответствующими делами можно сражу на входе в жилье.

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Обстановку в квартире продемонстрировала пользовательница TikTok с ником elizaavlasova. Согласно объявлению о сдаче квартиры на одном из профильных ресурсов:

снимать квартиру можно посуточно, а также почасово;

в период с пятницы по воскресенье, а также в праздничные дни стоимость аренды может отличаться от заявленной.

"В вечернее и ночное время (с 21.00-8.00) соблюдать режим тишины, в случае жалоб от соседей выселение без возврата средств! Залог в размере суточного проживания", – говорится в объявлении.

В сети отреагировали на планировку квартиры с иронией. Так, один из пользователь X (экс-Twitter) считает, что расположение ванной может создавать романтическую атмосферу – однако только, если не нагрянут неожиданные гости.

Еще один считает, что планировка сделана с учетом периодической острой необходимости справить нужду.

Третий предполагает, что хозяева жилья вдохновлялись японским минимализмом.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, за последние шесть месяцев цены на квартиры в Киеве выросли на 15% в новостройках и на 11% на вторичном рынке – это рекорд среди украинских городов. Главными причинами стали удорожание стройматериалов, рост спроса из-за переселенцев и недостаток предложения.

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