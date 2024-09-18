15% налог на регистрацию авто отменили: какие цены ждать украинцам

После решения не вводить 15% налог на регистрацию авто, цены иномарки в Украине пока остаются стабильными, хотя на них влияют валютные колебания и инфляция. Рынок продолжает демонстрировать высокие продажи, особенно на фоне панических покупок из-за слухов о возможном подорожании.

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Об этом пишет Минфин. По данным компании Autoconsulting, в августе 2024 года было продано около 8,4 тысячи новых автомобилей, что значительно превышает предыдущие месяцы.

Цены на авто: что изменилось после отмены налога

Одним из главных факторов, который мог бы серьезно повлиять на цены автомобилей, был проект закона, предусматривавший введение 15% налога на первую регистрацию новых и подержанных автомобилей. Если этот налог вступил в силу, стоимость авто могла бы значительно возрасти. К примеру, за подержанное авто стоимостью $10 000 дополнительно пришлось бы оплатить $1 500, а за новую иномарку стоимостью $50 000 – $7 500.

Из-за ожиданий этого закона в украинских автосалонах наблюдался настоящий бум. Люди спешили купить машины , прежде чем они подорожают. В результате продажи резко выросли. Уже в июле количество проданных новых авто достигло 5 тысяч, что на тысячу больше прогнозируемых показателей.

Однако в доработанной версии законопроекта норму о налоге на регистрацию авто убрали. Следовательно, паника среди покупателей оказалась преждевременной, а часть рекордных продаж в августе, возможно, была искусственно создана продавцами, которые спешили зарегистрировать авто на себя или на своих сотрудников.

Спрос на электрокары

Интересным явлением стал рост продаж электрокаров на фоне массовых отключений электроэнергии в Украине. В августе было поставлено на учет почти 6,5 тысячи электромобилей, что на 68% больше, чем в прошлом году. Основную часть составляли подержанные автомобили.

На первый взгляд рост спроса на электромобили во время энергетического кризиса выглядит нелогичным. Однако Олег Омельницкий, глава компании Autoconsulting, отмечает, что значительная часть этих регистраций может быть искусственной. Продавцы пытались заранее завезти и зарегистрировать электрокары, ведь на них не распространялись налоги и стоимость регистрации была минимальной.

Курсовые колебания и "автомобильная инфляция"

Одним из основных факторов, продолжающих влиять на цены автомобилей в Украине, является изменение курса гривны к доллару и евро. В последнее время курс доллара вырос, что привело к переписыванию ценников в автосалонах. К примеру, модель Nissan Qashqai за полгода подорожала на 130 тысяч гривен, в основном из-за валютных колебаний и рестайлинг.

Кроме того, эксперты прогнозируют дальнейшее повышение цен на новые автомобили с января 2025 года в связи с введением экологического стандарта "Евро-6". Это может прибавить к стоимости автомобиля от $1000 до $3000.

На рынке подержанных авто цены остаются относительно стабильными, поскольку большинство сделок заключаются в долларах. Однако для украинцев, получающих доходы в гривне, машины автоматически становятся дороже из-за роста курса валюты.

Другой интересной тенденцией стало снижение спроса на элитные автомобили. Продажи премиум-марок, таких как Lexus, Tesla и Audi, начали сокращаться. Это может быть связано как с общей экономической ситуацией в стране, так и с тем, что украинцы все чаще выбирают более доступные модели.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в августе 2024 года в Украину было импортировано почти 5,2 тысячи подержанных автомобилей из США, среди которых самыми популярными стали Tesla Model Y, Tesla Model 3 и Ford Escape. Спрос на подержанные автомобили из США вырос на 83% по сравнению с августом 2023 года.